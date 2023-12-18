Monday, 18 December 2023 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي جريدة البورصة

12/18/2023 1:26:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 55 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، عن بلوغ إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي 3.664 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 7.2% أو نحو 245 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

موضوعات متعلقة “صن واي” تسعى للاستحواذ على شركتي تركيبات بمشروعات الطاقة الشمسية “أديس القابضة” تفوز بتطوير حقول بترول متقادمة فى مصر موافقة على استمرار الإنتاج من 4 مناطق تابعة لـ”المصرية للبترول”

كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 7.6% أو نحو 260 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2018-2022)، والبالغ 3.404 تريليون قدم مكعبة.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614439

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث