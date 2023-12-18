انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 55 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، عن بلوغ إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي 3.664 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 7.2% أو نحو 245 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 7.6% أو نحو 260 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2018-2022)، والبالغ 3.404 تريليون قدم مكعبة.

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