انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 55 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، عن بلوغ إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي 3.664 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 7.2% أو نحو 245 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
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كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 7.6% أو نحو 260 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2018-2022)، والبالغ 3.404 تريليون قدم مكعبة.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614439
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