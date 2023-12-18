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انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي عند الإغلاق جريدة البورصة

12/18/2023 1:26:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر البحرين العام اليوم الخميس عند مستوى 1.915.18 نقطة بانخفاض وقدره 8.20 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 729.68 بانخفاض وقدره 3.71 نقطة عن معدل أغلاقه السابق.

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وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 879 ألفا و839 سهما بقيمة إجمالية قدرها 264 ألفا و832 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 53 صفقة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 49.89% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614438

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