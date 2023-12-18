انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي عند الإغلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر البحرين العام اليوم الخميس عند مستوى 1.915.18 نقطة بانخفاض وقدره 8.20 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 729.68 بانخفاض وقدره 3.71 نقطة عن معدل أغلاقه السابق.
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وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 879 ألفا و839 سهما بقيمة إجمالية قدرها 264 ألفا و832 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 53 صفقة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 49.89% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614438
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