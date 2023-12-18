13.2 مليون سائح زاروا المغرب خلال 11 شهرًا جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الفترة من يناير وحتى شهر نوفمبر 2023، نحو 13.2 مليون سائح، بزيادة بنسبة 36%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية المغربية -في بيان صحفي، اليوم الخميس – أن هذا العدد تجاوز المستوى المُحقق عام 2019 بأكمله، حين وصل إلى 12.9 مليون سائح.

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وأكدت الوزارة أن حوالي مليون سائح زاروا المغرب في شهر نوفمبر الماضي، بزيادة بنسبة 9%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متوقعة أن يتجاوز عدد السائحين 14 مليون سائح بحلول نهاية العام.

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