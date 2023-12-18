13.2 مليون سائح زاروا المغرب خلال 11 شهرًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الفترة من يناير وحتى شهر نوفمبر 2023، نحو 13.2 مليون سائح، بزيادة بنسبة 36%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية المغربية -في بيان صحفي، اليوم الخميس – أن هذا العدد تجاوز المستوى المُحقق عام 2019 بأكمله، حين وصل إلى 12.9 مليون سائح.
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وأكدت الوزارة أن حوالي مليون سائح زاروا المغرب في شهر نوفمبر الماضي، بزيادة بنسبة 9%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متوقعة أن يتجاوز عدد السائحين 14 مليون سائح بحلول نهاية العام.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614437
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