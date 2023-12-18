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عمومية“إسكان للتأمين” ترفع رأسمالها المدفوع إلى 170 مليون جنيه جريدة البورصة

12/18/2023 1:26:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت الجمعية العمومية لشركة إسكان للتأمين على زيادة رأس مال الشركة المدفوع من 140 إلى 170 مليون جنيه.

وقالت الشركة، إن الزيادة التى تمت الموافقة عليها تعد الثانية على التوالى خلال عامين، ليمثلا معا نسبة زيادة بلغت 70% من رأس مال الشركة منذ تأسيسها.

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كما اعتمدت الجمعية العامة للشركة القوائم المالية عن العام المالى الماضى، وحققت الشركة صافى ربح 46 مليون جنيه بمعدل نمو يصل 56%.

وبلغ فائض النشاط التأمينى ما يعادل 42 مليون جنيه مقابل 27 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022 بمعدل نمو 54%.

وارتفعت محفظة أقساط الشركة لتصل إلى 305 ملايين جنيه مقارنة بأقساط بلغت قيمتها 262.5 مليون جنيه فى العام المالى 2021-2022 بنمو 16%.

فى المقابل؛ بلغت التعويضات المسددة 49.5 مليون جنيه فى نهاية 2022-2023، مقابل 186 مليون جنيه فى العام المالى 2021-2022.

وقال هشام محسن العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين، إن استراتيجية الشركة تركز على تحقيق نتائج جيدة سواء فى الاكتتاب أو الربحية عن طريق النمو المتوازن الذى يهدف إلى تقديم خدمة متميزة للعملاء مع مراعاة تحقيق عائد متميز لمساهمى الشركة.

وقال كمال محمد على رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة حققت نتائج جيدة خلال العام المالى الماضى، حيث بلغت نسبة صافى الأرباح بعد الضرائب إلى رأس مال الشركة 46%.

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