عمومية“إسكان للتأمين” ترفع رأسمالها المدفوع إلى 170 مليون جنيه جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الجمعية العمومية لشركة إسكان للتأمين على زيادة رأس مال الشركة المدفوع من 140 إلى 170 مليون جنيه.
وقالت الشركة، إن الزيادة التى تمت الموافقة عليها تعد الثانية على التوالى خلال عامين، ليمثلا معا نسبة زيادة بلغت 70% من رأس مال الشركة منذ تأسيسها.
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كما اعتمدت الجمعية العامة للشركة القوائم المالية عن العام المالى الماضى، وحققت الشركة صافى ربح 46 مليون جنيه بمعدل نمو يصل 56%.
وبلغ فائض النشاط التأمينى ما يعادل 42 مليون جنيه مقابل 27 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022 بمعدل نمو 54%.
وارتفعت محفظة أقساط الشركة لتصل إلى 305 ملايين جنيه مقارنة بأقساط بلغت قيمتها 262.5 مليون جنيه فى العام المالى 2021-2022 بنمو 16%.
فى المقابل؛ بلغت التعويضات المسددة 49.5 مليون جنيه فى نهاية 2022-2023، مقابل 186 مليون جنيه فى العام المالى 2021-2022.
وقال هشام محسن العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين، إن استراتيجية الشركة تركز على تحقيق نتائج جيدة سواء فى الاكتتاب أو الربحية عن طريق النمو المتوازن الذى يهدف إلى تقديم خدمة متميزة للعملاء مع مراعاة تحقيق عائد متميز لمساهمى الشركة.
وقال كمال محمد على رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة حققت نتائج جيدة خلال العام المالى الماضى، حيث بلغت نسبة صافى الأرباح بعد الضرائب إلى رأس مال الشركة 46%.
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