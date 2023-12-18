2 مليار جنيه مبيعات كايرو ثرى إيه للدواجن خلال 11 شهرًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال على الجميل، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو ثرى إيه الزراعية، إن الشركة نجحت فى زيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية لأكثر من 60 دولة حول العالم أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والهند وعدد من دول الاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا، لتصبح واحدة من أكبر 5 شركات مصرية مصدرة.
وأضاف الجميل: تستهدف الشركة من المشاركة بالدورة الثامنة لمعرض“فوود أفريكا” إبرام تعاقدات جديدة لزيادة الصادرات المصرية، معتمدة على ما تقدمه من منتجات زراعية متعددة تنتج وفقًا لأعلى معايير الجودة”.
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وقال إبراهيم وجدى، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو ثرى إيه للدواجن، إن الشركة حرصت على المشاركة بمعرض“فوود أفريكا 2023” لعرض أحدث منتجاتها من الدواجن المجمدة والمبردة ومصنعات الدواجن، والتى لاقت نجاحًا فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية محققة مبيعات بلغت 2 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام الجارى.
وتنتج مجموعة كايرو ثرى إيه، عددًا من المنتجات الغذائية الأساسية أبرزها دواجن“شهد” و”بدرية”، وزيوت روتس والسلطان، وشاى زمان، إضافة إلى منتجات النشا والجلوكوز.
وتصدر المجموعة منتجاتها لأكثر من 60 دولة حول العالم، علاوة على ذلك تمتلك المجموعة أكبر مزرعة للإنتاج الداجنى فى الشرق الأوسط على مساحة 27 ألف فدان بإجمالى استثمارات 3 مليارات جنيه لإنتاج 60 الف طن لحم.
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