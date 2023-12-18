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2 مليار جنيه مبيعات“كايرو ثرى إيه للدواجن” خلال 11 شهرًا جريدة البورصة

12/18/2023 1:26:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال على الجميل، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو ثرى إيه الزراعية، إن الشركة نجحت فى زيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية لأكثر من 60 دولة حول العالم أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والهند وعدد من دول الاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا، لتصبح واحدة من أكبر 5 شركات مصرية مصدرة.

وأضاف الجميل: تستهدف الشركة من المشاركة بالدورة الثامنة لمعرض“فوود أفريكا” إبرام تعاقدات جديدة لزيادة الصادرات المصرية، معتمدة على ما تقدمه من منتجات زراعية متعددة تنتج وفقًا لأعلى معايير الجودة”.

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وقال إبراهيم وجدى، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو ثرى إيه للدواجن، إن الشركة حرصت على المشاركة بمعرض“فوود أفريكا 2023” لعرض أحدث منتجاتها من الدواجن المجمدة والمبردة ومصنعات الدواجن، والتى لاقت نجاحًا فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية محققة مبيعات بلغت 2 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام الجارى.

وتنتج مجموعة كايرو ثرى إيه، عددًا من المنتجات الغذائية الأساسية أبرزها دواجن“شهد” و”بدرية”، وزيوت روتس والسلطان، وشاى زمان، إضافة إلى منتجات النشا والجلوكوز.

وتصدر المجموعة منتجاتها لأكثر من 60 دولة حول العالم، علاوة على ذلك تمتلك المجموعة أكبر مزرعة للإنتاج الداجنى فى الشرق الأوسط على مساحة 27 ألف فدان بإجمالى استثمارات 3 مليارات جنيه لإنتاج 60 الف طن لحم.

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