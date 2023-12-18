وول ستريت تشهد أفضل أداء متزامن مع إعلان سياسة الفيدرالي منذ عام 2009 جريدة البورصة

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كانت المكاسب القوية في الأسواق المالية الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء، غير مسبوقة منذ ما يقرب من 15 عامًا في يوم إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقراره بشأن السياسة.
وارتفعت معظم الأصول من الأسهم إلى سندات الخزانة والسلع، بعدما ثبت الفيدرالي أسعار الفائدة وقال إنه يتوقع خفضها مرات عدة في عام 2024، بحسب وكالة“بلومبرج”.
ووفقًا لمؤشر يتتبع عوائد الصناديق الخمسة الرئيسية المتداولة في البورصة التي تتبع هذه الأصول، كانت المكاسب في أسعار هذه الأصول لا تقل عن 1% لكل منها، ما يجعل هذا أفضل يوم لإعلان سياسة الفيدرالي بالنسبة للأسواق منذ مارس 2009.
وشكلت هذه المكاسب القوية امتدادًا للاتجاه الذي بدأ في الشهر الماضي مدعومًا بالبيانات الاقتصادية التي غذت التكهنات بأن التضخم يتجه نحو الانحسار، ما يعني عدم الحاجة للإبقاء على السياسة مشددة.
واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها اليوم الخميس، حيث زادت قيمة المؤشرات الرئيسية بشكل جماعي في بداية الجلسة، بالتزامن مع هبوط عوائد سندات الخزانة.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614434
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