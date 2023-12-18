وول ستريت تشهد أفضل أداء متزامن مع إعلان سياسة الفيدرالي منذ عام 2009

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كانت المكاسب القوية في الأسواق المالية الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء، غير مسبوقة منذ ما يقرب من 15 عامًا في يوم إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقراره بشأن السياسة.

وارتفعت معظم الأصول من الأسهم إلى سندات الخزانة والسلع، بعدما ثبت الفيدرالي أسعار الفائدة وقال إنه يتوقع خفضها مرات عدة في عام 2024، بحسب وكالة“بلومبرج”.

ووفقًا لمؤشر يتتبع عوائد الصناديق الخمسة الرئيسية المتداولة في البورصة التي تتبع هذه الأصول، كانت المكاسب في أسعار هذه الأصول لا تقل عن 1% لكل منها، ما يجعل هذا أفضل يوم لإعلان سياسة الفيدرالي بالنسبة للأسواق منذ مارس 2009.

وشكلت هذه المكاسب القوية امتدادًا للاتجاه الذي بدأ في الشهر الماضي مدعومًا بالبيانات الاقتصادية التي غذت التكهنات بأن التضخم يتجه نحو الانحسار، ما يعني عدم الحاجة للإبقاء على السياسة مشددة.

واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها اليوم الخميس، حيث زادت قيمة المؤشرات الرئيسية بشكل جماعي في بداية الجلسة، بالتزامن مع هبوط عوائد سندات الخزانة.

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