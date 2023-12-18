“BASF” للحلول الزراعية تشارك فى“COP28” جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“بى إيه إس إف” للحلول الزراعية عن مشاركتها فى مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذى أقيم فى دولة الإمارات، بهدف توحيد الجهود العالمية وتحديد فرص التعاون لإيجاد الحلول للتحديات المناخية.
وتضمنت مشاركة الشركة، حضور الدكتورة إنجى زكى، مديرة الاستدامة والحلول الرقمية بشركة“بى إيه إس إف” للحلول الزراعية، جلسة نقاشية عنوانها“تأمين المحاصيل المستدامة: ما يحتاجه المزارعون من أجل القدرة على التكيف مع المناخ على المدى البعيد”، حيث استعرضت الشركة النموذج الناجح لشراكاتها مع المجتمع الريفى الهندى، والذى نجح فى تدريب ودمج أكثر من 3 آلاف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة بشكل أفضل فى سلسلة القيمة الزراعية مما يجعلهم أكثر مرونة فى مواجهة تغير المناخ والتحديات الزراعية الأخرى.
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وأشارت زكى إلى أن الشركة تستمر فى دفع عجلة تحول المجتمع الزراعى إلى البدائل الرقمية والخضراء لتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره الضارة على المحاصيل والقطاع بصفة عامة.
وحضرت زكى أيضًا جلسة نقاشية أخرى بعنوان:“تقنيات زراعية تقود التغيير”، لمناقشة أهمية التحول الرقمى فى القطاع الزراعى، وذلك وسط نخبة من رواد الصناعة والخبراء، حيث قدمت فيها التجربة الناجحة للشركة فى مصر من خلال تطبيق“أرضنا” الرقمى لاكتشاف الآفات والأمراض الزراعية استباقيًا، مما يمثل ثورة فى الحلول الزراعية الرقمية فى المجتمع الزراعى المصرى.
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