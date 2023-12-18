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BASF للحلول الزراعية تشارك فى COP28

12/18/2023 1:26:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“بى إيه إس إف” للحلول الزراعية عن مشاركتها فى مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذى أقيم فى دولة الإمارات، بهدف توحيد الجهود العالمية وتحديد فرص التعاون لإيجاد الحلول للتحديات المناخية.

وتضمنت مشاركة الشركة، حضور الدكتورة إنجى زكى، مديرة الاستدامة والحلول الرقمية بشركة“بى إيه إس إف” للحلول الزراعية، جلسة نقاشية عنوانها“تأمين المحاصيل المستدامة: ما يحتاجه المزارعون من أجل القدرة على التكيف مع المناخ على المدى البعيد”، حيث استعرضت الشركة النموذج الناجح لشراكاتها مع المجتمع الريفى الهندى، والذى نجح فى تدريب ودمج أكثر من 3 آلاف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة بشكل أفضل فى سلسلة القيمة الزراعية مما يجعلهم أكثر مرونة فى مواجهة تغير المناخ والتحديات الزراعية الأخرى.

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وأشارت زكى إلى أن الشركة تستمر فى دفع عجلة تحول المجتمع الزراعى إلى البدائل الرقمية والخضراء لتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره الضارة على المحاصيل والقطاع بصفة عامة.

وحضرت زكى أيضًا جلسة نقاشية أخرى بعنوان:“تقنيات زراعية تقود التغيير”، لمناقشة أهمية التحول الرقمى فى القطاع الزراعى، وذلك وسط نخبة من رواد الصناعة والخبراء، حيث قدمت فيها التجربة الناجحة للشركة فى مصر من خلال تطبيق“أرضنا” الرقمى لاكتشاف الآفات والأمراض الزراعية استباقيًا، مما يمثل ثورة فى الحلول الزراعية الرقمية فى المجتمع الزراعى المصرى.

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