سهم موديرنا يقفز 13% بعد إعلانها نتائج إيجابية لتجربة دواء لسرطان الجلد جريدة البورصة

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ارتفع سهم شركة“موديرنا – Moderna” بشكل حاد خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعدما أعلنت مطورة التكنولوجيا الحيوية وشريكتها“ميرك آند كو- Merck & Co” نتائج إيجابية لتجربة علاج مشترك لسرطان الجلد.

وارتفع سهم“موديرنا” المتداول تحت الرمز“MRNA” في بورصة“ناسداك” بنسبة 13.25% إلى 89.02 دولار، بعدما لامس 94.93 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ويتجه السهم إلى تحقيق أكبر مكاسب بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ الثالث من أغسطس عام 2022، وكان حجم التداول البالغ 8.4 مليون سهم الخميس أكثر من ضعف المتوسط اليومي على مدار الـ65 يومًا الماضية.

وقالت الشركتان في بيان الخميس، إنه بعد نحو ثلاث سنوات، قلل العلاج المشترك من خطر تكرار المرض أو الوفاة بنسبة 49%، وخطر حدوث ورم خبيث بنسبة 62%، مقارنة بعقار“كيترودا” الخاص بـ”ميرك” وحده.

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