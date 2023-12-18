سهم موديرنا يقفز 13% بعد إعلانها نتائج إيجابية لتجربة دواء لسرطان الجلد جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
الذهب يرتفع 47 دولارًا عند الإغلاق مع تراجع الدولار وعوائد السندات السعودية والبنك الدولي يبحثان الشراكة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي اختيار دولة الإمارات لرئاسة مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية
ارتفع سهم شركة“موديرنا – Moderna” بشكل حاد خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعدما أعلنت مطورة التكنولوجيا الحيوية وشريكتها“ميرك آند كو- Merck & Co” نتائج إيجابية لتجربة علاج مشترك لسرطان الجلد.
وارتفع سهم“موديرنا” المتداول تحت الرمز“MRNA” في بورصة“ناسداك” بنسبة 13.25% إلى 89.02 دولار، بعدما لامس 94.93 دولار في وقت سابق من الجلسة.
ويتجه السهم إلى تحقيق أكبر مكاسب بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ الثالث من أغسطس عام 2022، وكان حجم التداول البالغ 8.4 مليون سهم الخميس أكثر من ضعف المتوسط اليومي على مدار الـ65 يومًا الماضية.
وقالت الشركتان في بيان الخميس، إنه بعد نحو ثلاث سنوات، قلل العلاج المشترك من خطر تكرار المرض أو الوفاة بنسبة 49%، وخطر حدوث ورم خبيث بنسبة 62%، مقارنة بعقار“كيترودا” الخاص بـ”ميرك” وحده.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614432
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.