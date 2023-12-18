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زيلينسكي يطلب من الاتحاد الأوروبي عدم التخلي عن بلاده

12/18/2023 1:26:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل بعدم التخلي عن بلاده، واتخاذ موقف موحد من خلال توجيه رسالة دعم واضحة لبلده التي تخوض حربًا ضد روسيا.

وقال زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو أمام الدول الأوروبية المجتمعة في بروكسل، وفقا لقناة (فرانس 24)،“أطلب منكم شيئًا واحدًا هو ألا تخونوا المواطنين وإيمانهم بأوروبا.. لا تقدموا لبوتين النصر الأول والوحيد له هذا العام”، محذرًا من أنصاف الحلول والتردد في اتخاذ القرار.

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وأضاف زيلينسكي أن بلاده تنتظر قرار الاتحاد الأوروبي التاريخي عبر تكليل الجهد الذي تم إنجازه خلال الفترة الماضية عبر فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد.

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلده استوفت لكافة الشروط التي تطالب بها بروكسل لإطلاق عملية المفاوضات وتنتظر بفارغ الصبر رسالة من الأوروبيين، في وقت تتزايد الإشارات السلبية من واشنطن.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614431

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