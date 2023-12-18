زيلينسكي يطلب من الاتحاد الأوروبي عدم التخلي عن بلاده

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل بعدم التخلي عن بلاده، واتخاذ موقف موحد من خلال توجيه رسالة دعم واضحة لبلده التي تخوض حربًا ضد روسيا.
وقال زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو أمام الدول الأوروبية المجتمعة في بروكسل، وفقا لقناة (فرانس 24)،“أطلب منكم شيئًا واحدًا هو ألا تخونوا المواطنين وإيمانهم بأوروبا.. لا تقدموا لبوتين النصر الأول والوحيد له هذا العام”، محذرًا من أنصاف الحلول والتردد في اتخاذ القرار.
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وأضاف زيلينسكي أن بلاده تنتظر قرار الاتحاد الأوروبي التاريخي عبر تكليل الجهد الذي تم إنجازه خلال الفترة الماضية عبر فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد.
وأكد الرئيس الأوكراني أن بلده استوفت لكافة الشروط التي تطالب بها بروكسل لإطلاق عملية المفاوضات وتنتظر بفارغ الصبر رسالة من الأوروبيين، في وقت تتزايد الإشارات السلبية من واشنطن.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614431
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