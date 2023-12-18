الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوياتها منذ يناير 2022 جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار تقييم المستثمرين لآفاق السياسة النقدية في أعقاب قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي ختام جلسة اليوم، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.85% إلى 476.57 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى منذ يناير 2022.
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وفي حين ارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 1.35% إلى 7648 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.60% إلى 7575 نقطة، هبط مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.10% إلى 16752 نقطة.
في وقت سابق من اليوم، ثبت البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.5% كما كان متوقعًا، وأيضًا أبقى بنك إنجلترا على تكاليف الاقتراض دون تغيير عند 5.25%.
وجاء ذلك بعد قرار مماثل من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والذي ألمح في بيان السياسة النقدية الأربعاء، إلى خفض الفائدة 3 مرات خلال العام المقبل بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614430
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