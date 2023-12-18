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الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوياتها منذ يناير 2022 جريدة البورصة

12/18/2023 1:26:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار تقييم المستثمرين لآفاق السياسة النقدية في أعقاب قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي ختام جلسة اليوم، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.85% إلى 476.57 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى منذ يناير 2022.

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وفي حين ارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 1.35% إلى 7648 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.60% إلى 7575 نقطة، هبط مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.10% إلى 16752 نقطة.

في وقت سابق من اليوم، ثبت البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.5% كما كان متوقعًا، وأيضًا أبقى بنك إنجلترا على تكاليف الاقتراض دون تغيير عند 5.25%.

وجاء ذلك بعد قرار مماثل من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والذي ألمح في بيان السياسة النقدية الأربعاء، إلى خفض الفائدة 3 مرات خلال العام المقبل بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614430

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