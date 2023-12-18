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اختيار دولة الإمارات لرئاسة مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية جريدة البورصة

12/18/2023 1:26:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اختار البنك الدولي للحوسبة السحابية دولة الإمارات لرئاسة مجموعة العمل المعنية بالحوسبة السحابية، وذلك تقديراً للتقدم الكبير الذي حققته الدولة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة، فضلاً عن دورها كوجهة رائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي، ونجاحها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوسبة السحابية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات” وام“وتضم مجموعة العمل المعنية بالحوسبة السحابية- والتي ترأستها سابقاً سنغافورة والمملكة المتحدة – 27 دولة ومنظمة دولية وشركة رائدة، وتهدف إلى تعزيز المعايير والممارسات العالمية في مجال الحوسبة السحابية، ودفع عجلة الابتكار والتنمية الرقمية المستدامة.

موضوعات متعلقة الذهب يرتفع 47 دولارًا عند الإغلاق مع تراجع الدولار وعوائد السندات السعودية والبنك الدولي يبحثان الشراكة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوياتها منذ يناير 2022

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية:“إن ترؤس الإمارات لمجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية هو تعبير عن المكانة الرفيعة التي تحظى بها تجربة الدولة، ونحن في دولة الإمارات نعمل وفق بوصلة تشير إلى مستقبل عنوانه الريادة والتميّز استناداً إلى أحدث التقنيات وفي مقدمتها الحوسبة السحابية التي تعدّ من أهم ركائز المدن الذكية ومجتمعات المعرفة الرقمية، ويسعدنا أن نعمل من خلال المنصات الدولية كمنصة البنك الدولي على التفاعل مع تجارب الآخرين وتبادل الخبرات لخدمة الأطراف كافة.”

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614429

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