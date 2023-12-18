“CIB” بالتعاون مع“IFC” تُعد“سوديك” للحصول على شهادة“EDGE Advanced” للمبانى الخضراء جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك التجارى الدولى CIB – مصر، عن حصول سوديك، إحدى شركات التطوير العقارى الرائدة فى مصر على شهادة اعتماد للمبانى الخضراء EDGE Advanced وذلك لمشروعها إيستاون ديستريكت بالقاهرة الجديدة EDNC، بالإضافة إلى منحة تغطى جزء من تكلفة المشروع من مؤسسة التمويل الدولية تحت مظلة برنامجى“السندات الخضراء واستدامة القطاعات” من البنك التجارى الدولى، ليصبح أول مجمع تجارِى معتمد فى مصر.

“اعتماد المبانى الخضراء” هو أحدى المنظومات الفعالة لبرنامج“استدامة القطاعات” والذى تبلور فى سياق الإصدار الناجح للسندات الخضراء بمبلغ 100 مليون دولار، وهو يهدف إلى تمكين الشركات فى كافة القطاعات لاستيعاب التوجهات والتقنيات الجديدة فى أساليب البناء بحيث تواكب وتتكيف مع فرص وتحديات تغير المناخ.

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ومن جانبه، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولي:“لقد أثبتت سوديك مكانتها كشركة مستدامة رائدة فى قطاع العقارات فى مصر من خلال التأهل للحصول على أعلى اعتماد لشهادات المبانى الخضراء EDGE Advanced تحت مظلة برنامج السندات الخضراء وبرنامج استدامة القطاعات والذى يهدف للتعاون مع عملاء البنك والمؤسسات الدولية المالية مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك التجارى الدولى لا يزال ملتزم بالتعاون مع عملائه، لتحفيز انتقالهم إلى اقتصاد منخفض الكربون والحفاظ على استدامة النمو”.

وقال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك:“تفخر سوديك بحصولها على شهادة EDGE Advanced للمبانى الخضراء عن مشروع EDNC، حيث تتوافق هذه الشهادة مع استراتيجية سوديك والتى تأتى الاستدامة على قمة أولوياتها بالإضافة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الانبعاثات الكربونية فى كافة المشروعات التى نطورها وتأكيداً على مكانة سوديك كمطور عقارى فى تحقيق ودمج معايير الاستدامة ضمن كافة أعمال الشركة”.

وقال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي:“يسعدنا سعى المزيد من الشركات فى مصر للحصول على شهادة اعتماد المبانى الخضراء EDGE من مؤسسة التمويل الدولية، مما يسهم فى خفض تكاليف التشغيل ويجعل المبانى الخضراء أكثر استدامة، وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بدعم الشركات والأعمال لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم – ونحن متحمسون لرؤية التأثير الإيجابى للمبانى المعتمدة من EDGE على البلاد”.

وجارى الآن التنسيق بين البنك التجارى الدولى ومؤسسة التمويل الدولية لإعداد مجموعة جديدة من العملاء الشركات، للإلمام بمعاملات البناء الأخضر سواء فى القطاع الصناعى أو التشييد والبناء أو المطورين، مما يساعدهم على اعتماد حلول بناء منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، ويدعم علاماتهم التجارية وقدراتهم التنافسية.

ونجح مشروع EDNC فى توفير استهلاكه من الطاقة بنسبة 40%، ومن المياه بنسبة 33%، كما قلل استهلاك المواد الخام بنسبة 22%، والذى جعله مؤهلاً للحصول على شهادة EDGE ADVANCED.

ويُعد هذا المشروع جزء من المبنى التجارى لمشروع إيستاون متعدد الاستخدامات لشركة سوديك، والذى يقع مباشرة على شارع التسعين الرئيسي، بالقرب من الجامعة الأمريكية، ويمتد على 90.000 متر مربع من المساحات التجارية والتجزئة الرئيسية موزعة على 16 مبنى، ولقد تم تطوير المشروع مع التركيز على الاستدامة، وتعزيز بيئة أكثر صحة وإنتاجية مع تقليل انبعاثات الكربون.