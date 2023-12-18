CIB بالتعاون مع IFC تُعد سوديك للحصول على شهادة EDGE Advanced للمبانى الخضراء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك التجارى الدولى CIB – مصر، عن حصول سوديك، إحدى شركات التطوير العقارى الرائدة فى مصر على شهادة اعتماد للمبانى الخضراء EDGE Advanced وذلك لمشروعها إيستاون ديستريكت بالقاهرة الجديدة EDNC، بالإضافة إلى منحة تغطى جزء من تكلفة المشروع من مؤسسة التمويل الدولية تحت مظلة برنامجى“السندات الخضراء واستدامة القطاعات” من البنك التجارى الدولى، ليصبح أول مجمع تجارِى معتمد فى مصر.
“اعتماد المبانى الخضراء” هو أحدى المنظومات الفعالة لبرنامج“استدامة القطاعات” والذى تبلور فى سياق الإصدار الناجح للسندات الخضراء بمبلغ 100 مليون دولار، وهو يهدف إلى تمكين الشركات فى كافة القطاعات لاستيعاب التوجهات والتقنيات الجديدة فى أساليب البناء بحيث تواكب وتتكيف مع فرص وتحديات تغير المناخ.
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ومن جانبه، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولي:“لقد أثبتت سوديك مكانتها كشركة مستدامة رائدة فى قطاع العقارات فى مصر من خلال التأهل للحصول على أعلى اعتماد لشهادات المبانى الخضراء EDGE Advanced تحت مظلة برنامج السندات الخضراء وبرنامج استدامة القطاعات والذى يهدف للتعاون مع عملاء البنك والمؤسسات الدولية المالية مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك التجارى الدولى لا يزال ملتزم بالتعاون مع عملائه، لتحفيز انتقالهم إلى اقتصاد منخفض الكربون والحفاظ على استدامة النمو”.
وقال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك:“تفخر سوديك بحصولها على شهادة EDGE Advanced للمبانى الخضراء عن مشروع EDNC، حيث تتوافق هذه الشهادة مع استراتيجية سوديك والتى تأتى الاستدامة على قمة أولوياتها بالإضافة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الانبعاثات الكربونية فى كافة المشروعات التى نطورها وتأكيداً على مكانة سوديك كمطور عقارى فى تحقيق ودمج معايير الاستدامة ضمن كافة أعمال الشركة”.
وقال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي:“يسعدنا سعى المزيد من الشركات فى مصر للحصول على شهادة اعتماد المبانى الخضراء EDGE من مؤسسة التمويل الدولية، مما يسهم فى خفض تكاليف التشغيل ويجعل المبانى الخضراء أكثر استدامة، وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بدعم الشركات والأعمال لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم – ونحن متحمسون لرؤية التأثير الإيجابى للمبانى المعتمدة من EDGE على البلاد”.
وجارى الآن التنسيق بين البنك التجارى الدولى ومؤسسة التمويل الدولية لإعداد مجموعة جديدة من العملاء الشركات، للإلمام بمعاملات البناء الأخضر سواء فى القطاع الصناعى أو التشييد والبناء أو المطورين، مما يساعدهم على اعتماد حلول بناء منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، ويدعم علاماتهم التجارية وقدراتهم التنافسية.
ونجح مشروع EDNC فى توفير استهلاكه من الطاقة بنسبة 40%، ومن المياه بنسبة 33%، كما قلل استهلاك المواد الخام بنسبة 22%، والذى جعله مؤهلاً للحصول على شهادة EDGE ADVANCED.
ويُعد هذا المشروع جزء من المبنى التجارى لمشروع إيستاون متعدد الاستخدامات لشركة سوديك، والذى يقع مباشرة على شارع التسعين الرئيسي، بالقرب من الجامعة الأمريكية، ويمتد على 90.000 متر مربع من المساحات التجارية والتجزئة الرئيسية موزعة على 16 مبنى، ولقد تم تطوير المشروع مع التركيز على الاستدامة، وتعزيز بيئة أكثر صحة وإنتاجية مع تقليل انبعاثات الكربون.
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