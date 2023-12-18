السعودية والبنك الدولي يبحثان الشراكة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم الخميس، مع وفد من المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، تعزيز أوجه الشراكة والتعاون مع البنك الدولي في مجالات تطوير سياسات الاقتصاد الرقمي، وتطوير الحكومة الرقمية، وتعزيز الابتكار، وتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشكيله لآفاق المستقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن“السواحه” أكد، خلال اللقاء، أن التقدم النوعي الذي حققته السعودية تحت رؤية 2030 انعكس في مؤشر البنك الدولي للحكومة الرقمية الذي وضع المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً، إضافة إلى نمو عدد الكفاءات الرقمية في القطاع من 150 ألفاً إلى 354 ألف موهوب وموهوبة، وتحقيق السعودية قفزات نوعية في مشاركة المرأة في القطاع من 7% إلى 35%، وهي النسبة الأعلى من متوسط مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي ووادي السيليكون.

موضوعاتالذهب يرتفع 47 دولارًا عند الإغلاق مع تراجع الدولار وعوائد السندات اختيار دولة الإمارات لرئاسة مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوياتها منذ يناير 2022

وأبرز وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، جهود بلاده في تبني منهجية التركيز لتحويل أعمال والخدمات الحكومية لسحابية ورقمية، مستدلًا على ذلك جذب لاستثمارات بقيمة 4.4 مليارات دولار فقط في عام 2023 من كبرى الشركات العالمية، لإنشاء مناطق خدمات سحابية، إلى جانب تحفيز الابتكار وتميكن ريادة الأعمال الرقمية، لتكون السعودية اليوم الوجهة الأولى لرأس المال الاستثماري في المنطقة بتمويل يقارب المليار دولار.

المصدر: