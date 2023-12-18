السعودية والبنك الدولي يبحثان الشراكة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم الخميس، مع وفد من المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، تعزيز أوجه الشراكة والتعاون مع البنك الدولي في مجالات تطوير سياسات الاقتصاد الرقمي، وتطوير الحكومة الرقمية، وتعزيز الابتكار، وتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشكيله لآفاق المستقبل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن“السواحه” أكد، خلال اللقاء، أن التقدم النوعي الذي حققته السعودية تحت رؤية 2030 انعكس في مؤشر البنك الدولي للحكومة الرقمية الذي وضع المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً، إضافة إلى نمو عدد الكفاءات الرقمية في القطاع من 150 ألفاً إلى 354 ألف موهوب وموهوبة، وتحقيق السعودية قفزات نوعية في مشاركة المرأة في القطاع من 7% إلى 35%، وهي النسبة الأعلى من متوسط مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي ووادي السيليكون.
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وأبرز وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، جهود بلاده في تبني منهجية التركيز لتحويل أعمال والخدمات الحكومية لسحابية ورقمية، مستدلًا على ذلك جذب لاستثمارات بقيمة 4.4 مليارات دولار فقط في عام 2023 من كبرى الشركات العالمية، لإنشاء مناطق خدمات سحابية، إلى جانب تحفيز الابتكار وتميكن ريادة الأعمال الرقمية، لتكون السعودية اليوم الوجهة الأولى لرأس المال الاستثماري في المنطقة بتمويل يقارب المليار دولار.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614427
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