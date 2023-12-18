الذهب يرتفع 47 دولارًا عند الإغلاق مع تراجع الدولار وعوائد السندات جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالسعودية والبنك الدولي يبحثان الشراكة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي اختيار دولة الإمارات لرئاسة مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوياتها منذ يناير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الخميس، مستفيدة من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، والتوقعات واسعة النطاق بقرب إنهاء دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير، بنحو 2.4% أو 47.6 دولار إلى 2044.9 دولار للأوقية، بعدما لامست 2062.9 دولار خلال الجلسة.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.85% إلى 101.99 نقطة.

وتزامنت مكاسب المعدن الأصفر اليوم مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام، والتي تراجعت دون مستوى 4% لأول مرة منذ أغسطس.

بالأمس، ثبت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لهذا العام، لكنه توقع خفضها 3 مرات – 25 نقطة أساس في المرة الواحدة – خلال العام المقبل.

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