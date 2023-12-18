الذهب يرتفع 47 دولارًا عند الإغلاق مع تراجع الدولار وعوائد السندات

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ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الخميس، مستفيدة من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، والتوقعات واسعة النطاق بقرب إنهاء دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير، بنحو 2.4% أو 47.6 دولار إلى 2044.9 دولار للأوقية، بعدما لامست 2062.9 دولار خلال الجلسة.
وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.85% إلى 101.99 نقطة.
وتزامنت مكاسب المعدن الأصفر اليوم مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام، والتي تراجعت دون مستوى 4% لأول مرة منذ أغسطس.
بالأمس، ثبت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لهذا العام، لكنه توقع خفضها 3 مرات – 25 نقطة أساس في المرة الواحدة – خلال العام المقبل.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614426
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