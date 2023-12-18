يلين: أمريكا تدرس مخاطر الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية“جانيت يلين” أن كبار الجهات التنظيمية في البلاد تنظر للذكاء الاصطناعي باعتباره نقطة ضعف تلوح في الأفق بالنسبة للاستقرار المالي.
وصرحت“يلين” الخميس خلال اجتماع لمجلس مراقبة الاستقرار المالي بأنه سيتم التركيز على مراقبة التقنيات المتطورة والمخاطر ذات الصلة، موضحة: إن دعم الابتكار المسؤول في هذا المجال يمكن أن يسمح للنظام المالي بجني فوائد مثل زيادة الكفاءة، ولكن هناك أيضًا مبادئ وقواعد قائمة لإدارة المخاطر يجب تطبيقها.
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وأضافت“يلين” أن الهيئات الرقابية الأمريكية ستمنح أولوية قصوى في العام المقبل للذكاء الاصطناعي والتهديدات التي يمكن أن يشكلها.
وحدد المجلس في تقريره السنوي عددًا من المخاطر التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي أو يضخمها في المؤسسات المالية، وأن هناك مصدر قلق خاصا وهو احتمال تقديم أنظمة الذكاء الاصطناعي نتائج متحيزة أو غير دقيقة، وقد يؤثر هذا على سبيل المثال على اعتبارات حماية المستهلك مثل الإقراض العادل.
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