يلين: أمريكا تدرس مخاطر الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية“جانيت يلين” أن كبار الجهات التنظيمية في البلاد تنظر للذكاء الاصطناعي باعتباره نقطة ضعف تلوح في الأفق بالنسبة للاستقرار المالي.

وصرحت“يلين” الخميس خلال اجتماع لمجلس مراقبة الاستقرار المالي بأنه سيتم التركيز على مراقبة التقنيات المتطورة والمخاطر ذات الصلة، موضحة: إن دعم الابتكار المسؤول في هذا المجال يمكن أن يسمح للنظام المالي بجني فوائد مثل زيادة الكفاءة، ولكن هناك أيضًا مبادئ وقواعد قائمة لإدارة المخاطر يجب تطبيقها.

موضوعاتتراجع الأسهم الأمريكية.. و”داو جونز” يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية عائد السندات العشرية الهندية يسجل أكبر انخفاض أسبوعي له في 7 أشهر ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة مع إنهاء إضراب عمال السيارات

وأضافت“يلين” أن الهيئات الرقابية الأمريكية ستمنح أولوية قصوى في العام المقبل للذكاء الاصطناعي والتهديدات التي يمكن أن يشكلها.

وحدد المجلس في تقريره السنوي عددًا من المخاطر التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي أو يضخمها في المؤسسات المالية، وأن هناك مصدر قلق خاصا وهو احتمال تقديم أنظمة الذكاء الاصطناعي نتائج متحيزة أو غير دقيقة، وقد يؤثر هذا على سبيل المثال على اعتبارات حماية المستهلك مثل الإقراض العادل.

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