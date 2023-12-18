ارتفاع مبيعات المنازل في سنغافورة إلى أعلى مستوياتها في 4 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات المنازل الخاصة في سنغافورة في نوفمبر إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو الماضي، بفضل انتعاش المعروض عقب إطلاق عدد من المشروعات السكنية الجديدة.

وأوضحت بيانات هيئة إعادة التطوير العقاري التي صدرت الجمعة، تضاعف عمليات شراء الشقق الجديدة أربع مرات تقريباً خلال نوفمبر، لتصل إلى 784 وحدة، ارتفاعاً من 203 وحدات في أكتوبر.

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واستحوذت مشروعات التطوير السكني في الضواحي الغربية على 88% من إجمالي الوحدات المطروحة للبيع خلال الشهر الماضي.

وجاء ارتفاع مبيعات المنازل في سنغافورة خلال الشهر الماضي متوافقاً مع التوقعات، بعد أن شهدت الدفعة الأخيرة من المشروعات السكنية المُعلن عنها طلباً قوياً، وبفضل مواصلة الطلب المحلي في دعم قطاع الإسكان رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

ورغم هذا الانتعاش في قطاع الإسكان في سنغافورة الشهر الماضي، ما زالت هناك مؤشرات على تباطؤ السوق، وخاصة ضعف طلب الأجانب بسبب مضاعفة الرسوم المفروضة على مشترياتهم العقارية إلى 60% في أبريل، حيث ساهموا في 4% فقط من إجمالي المعاملات التي تمت في سوق العقارات الخاصة على مدار هذا العام، انخفاضاً من 6% خلال الربع الأول، وفق بيانات البنك المركزي.

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