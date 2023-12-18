ارتفاع مبيعات المنازل في سنغافورة إلى أعلى مستوياتها في 4 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مبيعات المنازل الخاصة في سنغافورة في نوفمبر إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو الماضي، بفضل انتعاش المعروض عقب إطلاق عدد من المشروعات السكنية الجديدة.
وأوضحت بيانات هيئة إعادة التطوير العقاري التي صدرت الجمعة، تضاعف عمليات شراء الشقق الجديدة أربع مرات تقريباً خلال نوفمبر، لتصل إلى 784 وحدة، ارتفاعاً من 203 وحدات في أكتوبر.
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واستحوذت مشروعات التطوير السكني في الضواحي الغربية على 88% من إجمالي الوحدات المطروحة للبيع خلال الشهر الماضي.
وجاء ارتفاع مبيعات المنازل في سنغافورة خلال الشهر الماضي متوافقاً مع التوقعات، بعد أن شهدت الدفعة الأخيرة من المشروعات السكنية المُعلن عنها طلباً قوياً، وبفضل مواصلة الطلب المحلي في دعم قطاع الإسكان رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.
ورغم هذا الانتعاش في قطاع الإسكان في سنغافورة الشهر الماضي، ما زالت هناك مؤشرات على تباطؤ السوق، وخاصة ضعف طلب الأجانب بسبب مضاعفة الرسوم المفروضة على مشترياتهم العقارية إلى 60% في أبريل، حيث ساهموا في 4% فقط من إجمالي المعاملات التي تمت في سوق العقارات الخاصة على مدار هذا العام، انخفاضاً من 6% خلال الربع الأول، وفق بيانات البنك المركزي.
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