Monday, 18 December 2023 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع مبيعات المنازل في سنغافورة إلى أعلى مستوياتها في 4 أشهر

12/18/2023 1:25:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات المنازل الخاصة في سنغافورة في نوفمبر إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو الماضي، بفضل انتعاش المعروض عقب إطلاق عدد من المشروعات السكنية الجديدة.

وأوضحت بيانات هيئة إعادة التطوير العقاري التي صدرت الجمعة، تضاعف عمليات شراء الشقق الجديدة أربع مرات تقريباً خلال نوفمبر، لتصل إلى 784 وحدة، ارتفاعاً من 203 وحدات في أكتوبر.

موضوعات متعلقة تراجع الأسهم الأمريكية.. و”داو جونز” يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية عائد السندات العشرية الهندية يسجل أكبر انخفاض أسبوعي له في 7 أشهر ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة مع إنهاء إضراب عمال السيارات

واستحوذت مشروعات التطوير السكني في الضواحي الغربية على 88% من إجمالي الوحدات المطروحة للبيع خلال الشهر الماضي.

وجاء ارتفاع مبيعات المنازل في سنغافورة خلال الشهر الماضي متوافقاً مع التوقعات، بعد أن شهدت الدفعة الأخيرة من المشروعات السكنية المُعلن عنها طلباً قوياً، وبفضل مواصلة الطلب المحلي في دعم قطاع الإسكان رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

ورغم هذا الانتعاش في قطاع الإسكان في سنغافورة الشهر الماضي، ما زالت هناك مؤشرات على تباطؤ السوق، وخاصة ضعف طلب الأجانب بسبب مضاعفة الرسوم المفروضة على مشترياتهم العقارية إلى 60% في أبريل، حيث ساهموا في 4% فقط من إجمالي المعاملات التي تمت في سوق العقارات الخاصة على مدار هذا العام، انخفاضاً من 6% خلال الربع الأول، وفق بيانات البنك المركزي.

أرقام

MENAFN18122023000202011048ID1107614423

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث