تراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات لأدنى مستوياته منذ مارس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار السندات الأوروبية خلال تعاملات الجمعة ليتراجع العائد لأدنى مستوياته في تسعة أشهر، مع متابعة المستثمرين للبيانات الاقتصادية وتصريحات بشأن مسار الفائدة.
وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عشر سندات بنسبة 0.09% إلى 2.04%، وهو المستوى الأدنى منذ مارس.
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كما انخفض عائد نظيرتها الإيطالية 0.11% عند 3.7%، وهو المستوى الأدنى منذ ديسمبر 2022، وتراجع أيضًا عائد السندات الفرنسية 0.97% إلى 2.56%.
وصرحت“كريستين لاجارد” رئيسة المركزي الأوروبي أمس أنه من المبكر للغاية الحديث عن خفض الفائدة، وأن البنك أمامه المزيد من العمل في معركته لمواجهة التضخم.
وأظهرت بيانات أولية صادرة اليوم تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى أدنى مستوياته في شهرين عند 47 نقطة في ديسمبر.
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