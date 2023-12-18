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تراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات لأدنى مستوياته منذ مارس

12/18/2023 1:25:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار السندات الأوروبية خلال تعاملات الجمعة ليتراجع العائد لأدنى مستوياته في تسعة أشهر، مع متابعة المستثمرين للبيانات الاقتصادية وتصريحات بشأن مسار الفائدة.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عشر سندات بنسبة 0.09% إلى 2.04%، وهو المستوى الأدنى منذ مارس.

موضوعات متعلقة تراجع الأسهم الأمريكية.. و”داو جونز” يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية عائد السندات العشرية الهندية يسجل أكبر انخفاض أسبوعي له في 7 أشهر ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة مع إنهاء إضراب عمال السيارات

كما انخفض عائد نظيرتها الإيطالية 0.11% عند 3.7%، وهو المستوى الأدنى منذ ديسمبر 2022، وتراجع أيضًا عائد السندات الفرنسية 0.97% إلى 2.56%.

وصرحت“كريستين لاجارد” رئيسة المركزي الأوروبي أمس أنه من المبكر للغاية الحديث عن خفض الفائدة، وأن البنك أمامه المزيد من العمل في معركته لمواجهة التضخم.

وأظهرت بيانات أولية صادرة اليوم تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى أدنى مستوياته في شهرين عند 47 نقطة في ديسمبر.

أرقام

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