وزير اقتصاد الأرجنتين: نهدف للتخلي عن البيزو لصالح الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) صرح وزير اقتصاد الأرجنتين“لويس كابوتو” في مقابلة مع تلفزيون“إل إن” أن الدولة لا تزال تعتزم التخلي عن العملة المحلية“البيزو” لصالح الدولار الأمريكي.

ولم يوضح“كابوتو” جدولاً زمنيًا للتخلي عن البيزو بشكل تام، لكنه أكد أنه ليس هدفًا قريب المدى.

موضوعاتتراجع الأسهم الأمريكية.. و”داو جونز” يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية عائد السندات العشرية الهندية يسجل أكبر انخفاض أسبوعي له في 7 أشهر ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة مع إنهاء إضراب عمال السيارات

ويأتي ذلك التوضيح بعدما قرر الرئيس الأرجنتيني الجديد“خافيير ميلي” خفض قيمة البيزو بأكثر من 50% مقابل الدولار، في خطوة ضمن خطته لعلاج الاقتصاد بالصدمة.

وأضاف“كابوتو” أنه بدلاً من خفض قيمة العملة تدريجيًا، اختارت الحكومة الجديدة تطبيق نهج جذري لجعل السعر الرسمي قريبًا من نظيره في السوق الموازية، بهدف احتواء التضخم المكبوت.

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