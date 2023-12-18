وزير اقتصاد الأرجنتين: نهدف للتخلي عن البيزو لصالح الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صرح وزير اقتصاد الأرجنتين“لويس كابوتو” في مقابلة مع تلفزيون“إل إن” أن الدولة لا تزال تعتزم التخلي عن العملة المحلية“البيزو” لصالح الدولار الأمريكي.
ولم يوضح“كابوتو” جدولاً زمنيًا للتخلي عن البيزو بشكل تام، لكنه أكد أنه ليس هدفًا قريب المدى.
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ويأتي ذلك التوضيح بعدما قرر الرئيس الأرجنتيني الجديد“خافيير ميلي” خفض قيمة البيزو بأكثر من 50% مقابل الدولار، في خطوة ضمن خطته لعلاج الاقتصاد بالصدمة.
وأضاف“كابوتو” أنه بدلاً من خفض قيمة العملة تدريجيًا، اختارت الحكومة الجديدة تطبيق نهج جذري لجعل السعر الرسمي قريبًا من نظيره في السوق الموازية، بهدف احتواء التضخم المكبوت.
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