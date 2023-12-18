صندوق النقد: على البنوك المركزية العالمية عدم التعجل في تخفيف جهودها ضد التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت“كريستالينا جورجبيفا” رئيسة صندوق النقد الدولي أنه لا ينبغي أن تتعجل البنوك المركزية العالمية في تخفيف جهودها لمواجهة التضخم، رغم إشارة الفيدرالي الأمريكي إلى تحول سياسته النقدية في العام المقبل.
وأوضحت“جورجبيفا” في تصريحات للصحفيين في كوريا الجنوبية الجمعة أنه في بعض الأحيان تعلن الدول النصر قبل الأوان، ثم يصبح التضخم أكثر رسوخًا وتصبح المعركة أكثر صعوبة.
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وأشارت“جورجييفا” إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان محقًا في الإشارة إلى تحول السياسة النقدية بناءً على البيانات الأمريكية، ولكن على البنوك المركزية الأخرى النظر إلى وضع اقتصاداتها.
كما نصحت المركزي الكوري بعدم التحرك بشكل أسرع في مسار سياسته النقدية عما تسمح به البيانات.
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