صندوق النقد: على البنوك المركزية العالمية عدم التعجل في تخفيف جهودها ضد التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت“كريستالينا جورجبيفا” رئيسة صندوق النقد الدولي أنه لا ينبغي أن تتعجل البنوك المركزية العالمية في تخفيف جهودها لمواجهة التضخم، رغم إشارة الفيدرالي الأمريكي إلى تحول سياسته النقدية في العام المقبل.

وأوضحت“جورجبيفا” في تصريحات للصحفيين في كوريا الجنوبية الجمعة أنه في بعض الأحيان تعلن الدول النصر قبل الأوان، ثم يصبح التضخم أكثر رسوخًا وتصبح المعركة أكثر صعوبة.

موضوعاتتراجع الأسهم الأمريكية.. و”داو جونز” يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية عائد السندات العشرية الهندية يسجل أكبر انخفاض أسبوعي له في 7 أشهر ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة مع إنهاء إضراب عمال السيارات

وأشارت“جورجييفا” إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان محقًا في الإشارة إلى تحول السياسة النقدية بناءً على البيانات الأمريكية، ولكن على البنوك المركزية الأخرى النظر إلى وضع اقتصاداتها.

كما نصحت المركزي الكوري بعدم التحرك بشكل أسرع في مسار سياسته النقدية عما تسمح به البيانات.

أرقام