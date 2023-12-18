Monday, 18 December 2023 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صندوق النقد: على البنوك المركزية العالمية عدم التعجل في تخفيف جهودها ضد التضخم

12/18/2023 1:25:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت“كريستالينا جورجبيفا” رئيسة صندوق النقد الدولي أنه لا ينبغي أن تتعجل البنوك المركزية العالمية في تخفيف جهودها لمواجهة التضخم، رغم إشارة الفيدرالي الأمريكي إلى تحول سياسته النقدية في العام المقبل.

وأوضحت“جورجبيفا” في تصريحات للصحفيين في كوريا الجنوبية الجمعة أنه في بعض الأحيان تعلن الدول النصر قبل الأوان، ثم يصبح التضخم أكثر رسوخًا وتصبح المعركة أكثر صعوبة.

موضوعات متعلقة تراجع الأسهم الأمريكية.. و”داو جونز” يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية عائد السندات العشرية الهندية يسجل أكبر انخفاض أسبوعي له في 7 أشهر ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة مع إنهاء إضراب عمال السيارات

وأشارت“جورجييفا” إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان محقًا في الإشارة إلى تحول السياسة النقدية بناءً على البيانات الأمريكية، ولكن على البنوك المركزية الأخرى النظر إلى وضع اقتصاداتها.

كما نصحت المركزي الكوري بعدم التحرك بشكل أسرع في مسار سياسته النقدية عما تسمح به البيانات.

أرقام

MENAFN18122023000202011048ID1107614420

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث