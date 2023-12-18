تراجع نشاط الأعمال في منطقة اليورو على غير المتوقع في ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) عمّق نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجعه خلال ديسمبر، ليستمر في الانكماش للشهر السابع على التوالي، في دلالة على فشل اقتصاد المنطقة في إظهار مؤشرات واضحة على تعافيه، وترتفع احتمالات ركوده خلال الربع الأخير من العام.

ووفق بيانات“إس آند بي جلوبال” التي صدرت الجمعة، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 47 نقطة في القراءة الأولية لشهر ديسمبر، من 47.6 نقطة في نوفمبر، مقارنة بتوقعات ارتفاعه إلى 48 نقطة، ليظل دون حد 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السابع على التوالي.

موضوعاتتراجع الأسهم الأمريكية.. و”داو جونز” يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية عائد السندات العشرية الهندية يسجل أكبر انخفاض أسبوعي له في 7 أشهر ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة مع إنهاء إضراب عمال السيارات

وفي حين استقر مؤشر مديري المشتريات الصناعي للمنطقة دون تغيير عند 44.2 نقطة في ديسمبر، تراجع نظيره الخدمي إلى 48.1 نقطة هذا الشهر بعد أن سجل 48.7 نقطة في قراءة نوفمبر.

وهبط المؤشر المجمع للتوظيف بمقدار طفيف إلى 49.6 نقطة في ديسمبر من 49.7 نقطة في نوفمبر، لكنه سجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، وتراجع المؤشر الذي يقيس الإنتاج إلى 44.1 نقطة من 44.6 نقطة خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، انخفض مؤشر مديري المشتريات الإنتاجي في ألمانيا إلى 46.7 نقطة في قراءة هذا الشهر، مقارنة بـ 47.8 في نوفمبر، وتراجع المؤشر الخاص بالقطاع الخدمي إلى 48.4 نقطة من 49.6 نقطة، في حين صعد نظيره الصناعي إلى أعلى مستوي له خلال 7 أشهر عند 43.1 نقطة في ديسمبر، ارتفاعاً من 42.6 نقطة في نوفمبر.

وقال“سايروس دي لا روبيا” كبير الاقتصاديين لدى بنك هامبورج التجاري الذي يشارك في إعداد المسح، إن بيانات اليوم ترسم صورة محبطة لاقتصاد منطقة اليورو، وتظهر فشله في إظهار أية علامات واضحة على التعافي، واستمراره في الانكماش على مدار ستة أشهر متتالية، مضيفاً أن احتمال دخول منطقة اليورو في ركود منذ الربع الثالث يظل مرتفعاً بشكل ملحوظ.

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