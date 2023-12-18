تراجع نشاط الأعمال في منطقة اليورو على غير المتوقع في ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عمّق نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجعه خلال ديسمبر، ليستمر في الانكماش للشهر السابع على التوالي، في دلالة على فشل اقتصاد المنطقة في إظهار مؤشرات واضحة على تعافيه، وترتفع احتمالات ركوده خلال الربع الأخير من العام.
ووفق بيانات“إس آند بي جلوبال” التي صدرت الجمعة، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 47 نقطة في القراءة الأولية لشهر ديسمبر، من 47.6 نقطة في نوفمبر، مقارنة بتوقعات ارتفاعه إلى 48 نقطة، ليظل دون حد 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السابع على التوالي.
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وفي حين استقر مؤشر مديري المشتريات الصناعي للمنطقة دون تغيير عند 44.2 نقطة في ديسمبر، تراجع نظيره الخدمي إلى 48.1 نقطة هذا الشهر بعد أن سجل 48.7 نقطة في قراءة نوفمبر.
وهبط المؤشر المجمع للتوظيف بمقدار طفيف إلى 49.6 نقطة في ديسمبر من 49.7 نقطة في نوفمبر، لكنه سجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، وتراجع المؤشر الذي يقيس الإنتاج إلى 44.1 نقطة من 44.6 نقطة خلال نفس الفترة.
وعلى صعيد أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، انخفض مؤشر مديري المشتريات الإنتاجي في ألمانيا إلى 46.7 نقطة في قراءة هذا الشهر، مقارنة بـ 47.8 في نوفمبر، وتراجع المؤشر الخاص بالقطاع الخدمي إلى 48.4 نقطة من 49.6 نقطة، في حين صعد نظيره الصناعي إلى أعلى مستوي له خلال 7 أشهر عند 43.1 نقطة في ديسمبر، ارتفاعاً من 42.6 نقطة في نوفمبر.
وقال“سايروس دي لا روبيا” كبير الاقتصاديين لدى بنك هامبورج التجاري الذي يشارك في إعداد المسح، إن بيانات اليوم ترسم صورة محبطة لاقتصاد منطقة اليورو، وتظهر فشله في إظهار أية علامات واضحة على التعافي، واستمراره في الانكماش على مدار ستة أشهر متتالية، مضيفاً أن احتمال دخول منطقة اليورو في ركود منذ الربع الثالث يظل مرتفعاً بشكل ملحوظ.
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