النشاط الصناعي الياباني يواصل الانكماش للشهر السابع على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) واصل النشاط الصناعي الياباني انكماشه للشهر السابع على التوالي في ديسمبر، في ظل استمرار ضعف الطلب والضغوط التضخمية، في حين توسع نظيره الخدمي خلال نفس الفترة بأعلى وتيرة له منذ سبتمبر الماضي.

وأظهرت بيانات“إس آند بي جلوبال” التي صدرت الجمعة، انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 47.7 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ 48.3 نقطة في قراءة نوفمبر، ليسجل أكبر وتيرة للانخفاض على مدار 10 أشهر، ويظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السابع على التوالي.

موضوعاتتراجع الأسهم الأمريكية.. و”داو جونز” يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية عائد السندات العشرية الهندية يسجل أكبر انخفاض أسبوعي له في 7 أشهر ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة مع إنهاء إضراب عمال السيارات

وأوضحت البيانات زيادة مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52 نقطة في ديسمبر، بعد أن بلغ 50.8 نقطة في قراءة نوفمبر، ويحقق أعلى وتيرة للزيادة منذ سبتمبر الماضي، في حين ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب – والذي يجمع بين نشاط القطاعين الصناعي والخدمي – بمقدار طفيف إلى 50.4 نقطة في ديسمبر من 49.6 نقطة الشهر الماضي.

وقالت“أنابيل فيدس” المديرة المساعدة للشئون الاقتصادية لدى“إس آند بي جلوبال” في تقرير اليوم، إن الأداء العام للقطاع الخاص الياباني ظل ضعيفاً في ديسمبر، وتراجعت ثقة مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للإنتاج، مدفوعة بالتوقعات الأقل تفاؤلاً للشركات العاملة في القطاع الخدمي.

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