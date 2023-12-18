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هاليفكس: أسعار المنازل في المملكة المتحدة قد تهبط 4% العام المقبل

12/18/2023 1:25:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتوقع“هاليفكس” – الذي يعد جزءًا من مجموعة“لويدز” المصرفية – تراجع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بما يتراوح بين 2% و4% في العام المقبل.

كما يتوقع مقرض الرهن العقاري الأكبر في المملكة المتحدة انتعاشا جزئيا في ثقة السوق وحجم المعاملات خلال 2024 مع انخفاض أسعار الفائدة، وتحسن القدرة على تحمل التكاليف.

موضوعات متعلقة تراجع الأسهم الأمريكية.. و”داو جونز” يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية عائد السندات العشرية الهندية يسجل أكبر انخفاض أسبوعي له في 7 أشهر ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة مع إنهاء إضراب عمال السيارات

يذكر أن الضغط المتزايد على الموارد المالية للأسر بسبب التضخم وارتفاع الفائدة جعل الأفراد أقل قدرة على تحمل تكاليف شراء المنازل.

وكان أداء أسعار المنازل أفضل من المتوقع خلال العام الماضي، إذ انخفضت بنسبة 1% فقط على أساس سنوي لتصل إلى 283.615 ألف إسترليني (361.7 ألف دولار)، وهو ما يرجع إلى النقص في العقارات المتاحة للبيع.

أرقام

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