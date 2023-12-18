هاليفكس: أسعار المنازل في المملكة المتحدة قد تهبط 4% العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتوقع“هاليفكس” – الذي يعد جزءًا من مجموعة“لويدز” المصرفية – تراجع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بما يتراوح بين 2% و4% في العام المقبل.
كما يتوقع مقرض الرهن العقاري الأكبر في المملكة المتحدة انتعاشا جزئيا في ثقة السوق وحجم المعاملات خلال 2024 مع انخفاض أسعار الفائدة، وتحسن القدرة على تحمل التكاليف.
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يذكر أن الضغط المتزايد على الموارد المالية للأسر بسبب التضخم وارتفاع الفائدة جعل الأفراد أقل قدرة على تحمل تكاليف شراء المنازل.
وكان أداء أسعار المنازل أفضل من المتوقع خلال العام الماضي، إذ انخفضت بنسبة 1% فقط على أساس سنوي لتصل إلى 283.615 ألف إسترليني (361.7 ألف دولار)، وهو ما يرجع إلى النقص في العقارات المتاحة للبيع.
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