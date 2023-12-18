جنرال موتورز تسرح أكثر من 1300 عامل مع وقف إنتاج بعض طرازاتها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة“جنرال موتورز” إلغاء أكثر من 1300 وظيفة في مصنعين للسيارات في ميشيغان اعتبارًا من الأول من يناير، عقب شهر تقريبًا من التصديق على اتفاق العقود الجديدة مع اتحاد العمال.
ووفقًا للإفصاحات المقدمة الخميس إلى الجهات التنظيمية، قررت الشركة تسريح 945 عاملاً في منشأتها في بلدة ليك أوريون بولاية ميشيغان، و369 في مصنع التجميع في لانسينج جراند ريفر.
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تعمل منشأة ليك أوريون على تجميع سيارة“شيفروليه بولت” الكهربائية، والتي سيتوقف إنتاجها في نهاية العام، وينتج مصنع لانسينغ جراند ريفر“شيفروليه كامارو” والتي ستوقف“جنرال موتورز” تصنيعها في يناير.
في نوفمبر الماضي، صدق اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة على عقد جديد مع“جنرال موتورز” بعد إضراب دام عدة أسابيع وعطل الإنتاج بعدد من المنشآت.
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