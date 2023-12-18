جنرال موتورز تسرح أكثر من 1300 عامل مع وقف إنتاج بعض طرازاتها

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة“جنرال موتورز” إلغاء أكثر من 1300 وظيفة في مصنعين للسيارات في ميشيغان اعتبارًا من الأول من يناير، عقب شهر تقريبًا من التصديق على اتفاق العقود الجديدة مع اتحاد العمال.

ووفقًا للإفصاحات المقدمة الخميس إلى الجهات التنظيمية، قررت الشركة تسريح 945 عاملاً في منشأتها في بلدة ليك أوريون بولاية ميشيغان، و369 في مصنع التجميع في لانسينج جراند ريفر.

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تعمل منشأة ليك أوريون على تجميع سيارة“شيفروليه بولت” الكهربائية، والتي سيتوقف إنتاجها في نهاية العام، وينتج مصنع لانسينغ جراند ريفر“شيفروليه كامارو” والتي ستوقف“جنرال موتورز” تصنيعها في يناير.

في نوفمبر الماضي، صدق اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة على عقد جديد مع“جنرال موتورز” بعد إضراب دام عدة أسابيع وعطل الإنتاج بعدد من المنشآت.

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