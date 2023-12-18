انخفاض نشاط الأعمال في نيويورك إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع نشاط الأعمال في ولاية نيويورك الأمريكية خلال ديسمبر إلى أدنى مستوى له منذ 4 أشهر، مع تراجع مؤشرات الطلبيات الجديدة، في دلالة على استمرار ضعف القطاع الصناعي في الولايات المتحدة في ضوء تشديد الظروف النقدية.
وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الجمعة، أن مؤشره لظروف العمل“إمباير ستيت” الذي يعد مقياساً لنشاط التصنيع في الولاية؛ انخفض بمقدار 24 نقطة إلى سالب 14.5 نقطة في ديسمبر على أساس شهري.
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ويقارن ذلك بالتوقعات عند انخفاضه إلى 4 نقاط خلال نفس الفترة، بينما تشير القراءات دون الصفر إلى تدهور ظرف القطاع الصناعي.
وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة بمقدار 6 نقاط إلى سالب 11.3 نقطة في ديسمبر ليستمر في التراجع للشهر الثالث على التوالي، بينما ارتفعت التوقعات المستقبلية للأشهر الستة القادمة بمقدار 13 نقطة إلى 12.1 نقطة، لكنها لا تزال قراءة منخفضة نسبياً وتشير إلى عدم توقع الشركات تحسناً كبيراً على المدى القريب.
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