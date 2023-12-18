انخفاض نشاط الأعمال في نيويورك إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع نشاط الأعمال في ولاية نيويورك الأمريكية خلال ديسمبر إلى أدنى مستوى له منذ 4 أشهر، مع تراجع مؤشرات الطلبيات الجديدة، في دلالة على استمرار ضعف القطاع الصناعي في الولايات المتحدة في ضوء تشديد الظروف النقدية.

وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الجمعة، أن مؤشره لظروف العمل“إمباير ستيت” الذي يعد مقياساً لنشاط التصنيع في الولاية؛ انخفض بمقدار 24 نقطة إلى سالب 14.5 نقطة في ديسمبر على أساس شهري.

موضوعاتتراجع الأسهم الأمريكية.. و”داو جونز” يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية عائد السندات العشرية الهندية يسجل أكبر انخفاض أسبوعي له في 7 أشهر ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة مع إنهاء إضراب عمال السيارات

ويقارن ذلك بالتوقعات عند انخفاضه إلى 4 نقاط خلال نفس الفترة، بينما تشير القراءات دون الصفر إلى تدهور ظرف القطاع الصناعي.

وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة بمقدار 6 نقاط إلى سالب 11.3 نقطة في ديسمبر ليستمر في التراجع للشهر الثالث على التوالي، بينما ارتفعت التوقعات المستقبلية للأشهر الستة القادمة بمقدار 13 نقطة إلى 12.1 نقطة، لكنها لا تزال قراءة منخفضة نسبياً وتشير إلى عدم توقع الشركات تحسناً كبيراً على المدى القريب.

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