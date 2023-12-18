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جي بي مورجان: التضخم في الأرجنتين قد يُنهي العام عند مستوى 210%

12/18/2023 1:25:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتوقع“جي بي مورجان” في مذكرة أن التضخم في الأرجنتين سيُنهي العام عند مستوى 210% وسيظل مرتفعًا في العام المقبل، وذلك بعدما خفضت حكومة الرئيس“خافيير مايلي” قيمة البيزو بأكثر من 50% في محاولة لمعالجة أزمة اقتصادية كبيرة.

ويرى البنك الأمريكي أن التضخم الشهري في ديسمبر سيصل إلى 25%، وهو ما سيرفع المعدل السنوي إلى حوالي 210%، وذلك بعدما ارتفعت الأسعار 12.8% في نوفمبر قبل التخفيض الأخير لقيمة العملة.

موضوعات متعلقة تراجع الأسهم الأمريكية.. و”داو جونز” يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية عائد السندات العشرية الهندية يسجل أكبر انخفاض أسبوعي له في 7 أشهر ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة مع إنهاء إضراب عمال السيارات

وأضاف في مذكرة: نتوقع أن يسجل التضخم معدلا مكونا من رقمين لبعض الأشهر، على أن يتباطأ إلى متوسط شهري قدره 4% في النصف الثاني من العام، إذا أثبت برنامج الاستقرار نجاحه.

وذلك بعدما خفضت الحكومة الجديدة للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية قيمة عملتها المحلية بأكثر من 50%، وقدمت مجموعة من التدابير الاقتصادية في وقت سابق هذا الأسبوع.

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