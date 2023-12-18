جي بي مورجان: التضخم في الأرجنتين قد يُنهي العام عند مستوى 210%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتوقع“جي بي مورجان” في مذكرة أن التضخم في الأرجنتين سيُنهي العام عند مستوى 210% وسيظل مرتفعًا في العام المقبل، وذلك بعدما خفضت حكومة الرئيس“خافيير مايلي” قيمة البيزو بأكثر من 50% في محاولة لمعالجة أزمة اقتصادية كبيرة.
ويرى البنك الأمريكي أن التضخم الشهري في ديسمبر سيصل إلى 25%، وهو ما سيرفع المعدل السنوي إلى حوالي 210%، وذلك بعدما ارتفعت الأسعار 12.8% في نوفمبر قبل التخفيض الأخير لقيمة العملة.
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وأضاف في مذكرة: نتوقع أن يسجل التضخم معدلا مكونا من رقمين لبعض الأشهر، على أن يتباطأ إلى متوسط شهري قدره 4% في النصف الثاني من العام، إذا أثبت برنامج الاستقرار نجاحه.
وذلك بعدما خفضت الحكومة الجديدة للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية قيمة عملتها المحلية بأكثر من 50%، وقدمت مجموعة من التدابير الاقتصادية في وقت سابق هذا الأسبوع.
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