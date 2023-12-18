عائد السندات العشرية الهندية يسجل أكبر انخفاض أسبوعي له في 7 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت عوائد الديون السيادية الهندية بوتيرة حادة في ختام تعاملات الجمعة، ليسجل عائد السندات العشرية أكبر انخفاض أسبوعي له في أكثر من 7 أشهر، عقب إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال بدء اتباع سياسة نقدية تيسيرية العام القادم.

وأنهى عائد السندات الهندية ذات استحقاق 10 سنوات جلسة اليوم عند 7.1624%، بعدما بلغ 7.1969% عند إغلاق جلسة الخميس، ليسجل خسارة أسبوعية بأكثر من 10 نقاط أساس، وهي الأكبر له منذ الأسبوع المنتهي في 5 من مايو الماضي.

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وقال“دويجيندرا سيرفاستافا” رئيس الاستثمار والديون لدى صندوق“سوندرام” المشترك في تعقيب لوكالة“رويترز”، إن هناك حالة من السعادة الغامرة في السوق بعد التحول المفاجئ في نبرة الاحتياطي الفيدرالي، وإن عوائد الديون الهندية تقتفي آثار تحركات نظيرتها الأمريكية.

وأضاف أن حالة التفاؤل العام هذه أدت إلى ارتفاع الطلب بقوة خلال مزايدة بيع السندات التي تمت اليوم، وهذا بدوره دفع عوائد الديون إلى الانخفاض بشكل أكبر، بجانب تراجع مخاوف المستثمرين تجاه امتصاص المركزي الهندي للسيولة المتاحة بفضل دعمه للأسواق فيما يتعلق بمزادات إعادة الشراء بسعر متغير.

وجمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الهندي ديون بقيمة 330 مليار روبية (3.98 مليار دولار) خلال مزايدة اليوم، وكانت فوارق زيادة الأسعار أقل من المتوقع بسبب الاهتمام القوي بالشراء.

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