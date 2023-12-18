عائد السندات العشرية الهندية يسجل أكبر انخفاض أسبوعي له في 7 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت عوائد الديون السيادية الهندية بوتيرة حادة في ختام تعاملات الجمعة، ليسجل عائد السندات العشرية أكبر انخفاض أسبوعي له في أكثر من 7 أشهر، عقب إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال بدء اتباع سياسة نقدية تيسيرية العام القادم.
وأنهى عائد السندات الهندية ذات استحقاق 10 سنوات جلسة اليوم عند 7.1624%، بعدما بلغ 7.1969% عند إغلاق جلسة الخميس، ليسجل خسارة أسبوعية بأكثر من 10 نقاط أساس، وهي الأكبر له منذ الأسبوع المنتهي في 5 من مايو الماضي.
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وقال“دويجيندرا سيرفاستافا” رئيس الاستثمار والديون لدى صندوق“سوندرام” المشترك في تعقيب لوكالة“رويترز”، إن هناك حالة من السعادة الغامرة في السوق بعد التحول المفاجئ في نبرة الاحتياطي الفيدرالي، وإن عوائد الديون الهندية تقتفي آثار تحركات نظيرتها الأمريكية.
وأضاف أن حالة التفاؤل العام هذه أدت إلى ارتفاع الطلب بقوة خلال مزايدة بيع السندات التي تمت اليوم، وهذا بدوره دفع عوائد الديون إلى الانخفاض بشكل أكبر، بجانب تراجع مخاوف المستثمرين تجاه امتصاص المركزي الهندي للسيولة المتاحة بفضل دعمه للأسواق فيما يتعلق بمزادات إعادة الشراء بسعر متغير.
وجمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الهندي ديون بقيمة 330 مليار روبية (3.98 مليار دولار) خلال مزايدة اليوم، وكانت فوارق زيادة الأسعار أقل من المتوقع بسبب الاهتمام القوي بالشراء.
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