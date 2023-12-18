تراجع الأسهم الأمريكية.. وداو جونز يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، بعد مكاسبها القوية خلال الجلستين الماضيتين، وعقب تصريحات من صناع السياسة شككت في توقعات الأسواق لموعد بدء خفض الفائدة.
وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.25% إلى 37158 نقطة، في تمام الساعة 05:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أغلق بالأمس عند أعلى مستوى له على الإطلاق.
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وتراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.20% إلى 4709 نقاط، فيما زادت قيمة مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.35% إلى 14816 نقطة.
ويتجه“داو جونز” إلى تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 2.8%، وهو بصدد تسجيل أسبوعه التاسع على التوالي من الارتفاع، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ عام 2019.
فيما بلغت مكاسب مؤشري“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” 2.5% لكل منهما هذا الأسبوع، وسيكون هذا هو الأسبوع السابع على التوالي من الارتفاع لـ”إس آند بي 500′′، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ 2017.
استفادت الأسهم بشكل قوي هذا الأسبوع من بيان السياسة النقدية للفيدرالي والذي ألمح إلى خفض الفائدة مرات عدة في العام المقبل، عقب قراره بتثبيت أسعار الاقتراض يوم الأربعاء.
وفي حين يتوقع البعض بدء سلسلة الخفض في مارس المقبل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك“جون ويليامز” الجمعة، إنه من المبكر الحديث عن موعد خفض أسعار الفائدة، وإن صناع السياسة لم يناقشوا هذا الأمر بعد.
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