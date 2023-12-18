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تراجع الأسهم الأمريكية.. وداو جونز يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية

12/18/2023 1:25:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، بعد مكاسبها القوية خلال الجلستين الماضيتين، وعقب تصريحات من صناع السياسة شككت في توقعات الأسواق لموعد بدء خفض الفائدة.

وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.25% إلى 37158 نقطة، في تمام الساعة 05:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أغلق بالأمس عند أعلى مستوى له على الإطلاق.

موضوعات متعلقة عائد السندات العشرية الهندية يسجل أكبر انخفاض أسبوعي له في 7 أشهر ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة مع إنهاء إضراب عمال السيارات “ميرسك” تطالب سفن الحاويات التابعة لها بإيقاف رحلاتها عبر البحر الأحمر

وتراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.20% إلى 4709 نقاط، فيما زادت قيمة مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.35% إلى 14816 نقطة.

ويتجه“داو جونز” إلى تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 2.8%، وهو بصدد تسجيل أسبوعه التاسع على التوالي من الارتفاع، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ عام 2019.

فيما بلغت مكاسب مؤشري“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” 2.5% لكل منهما هذا الأسبوع، وسيكون هذا هو الأسبوع السابع على التوالي من الارتفاع لـ”إس آند بي 500′′، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ 2017.

استفادت الأسهم بشكل قوي هذا الأسبوع من بيان السياسة النقدية للفيدرالي والذي ألمح إلى خفض الفائدة مرات عدة في العام المقبل، عقب قراره بتثبيت أسعار الاقتراض يوم الأربعاء.

وفي حين يتوقع البعض بدء سلسلة الخفض في مارس المقبل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك“جون ويليامز” الجمعة، إنه من المبكر الحديث عن موعد خفض أسعار الفائدة، وإن صناع السياسة لم يناقشوا هذا الأمر بعد.


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