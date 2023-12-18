الصين تضخ سيولة قياسية بقيمة 112 مليار دولار في النظام المصرفي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ضخ البنك المركزي الصيني سيولة نقدية قياسية في النظام المصرفي، مع تعزيز دعمه للاقتصاد، في ظل الانتعاش الهش مع تراجع سوق الإسكان وضعف الطلب.
وقدم بنك الشعب الصيني للمصارف التجارية صافي 800 مليار يوان (112 مليار دولار) من خلال القروض لأجل عام واحد، مع الحفاظ على معدل الفائدة على التمويل دون تغيير.
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كما ضخ البنك المركزي 1.45 تريليون يوان من خلال آلية الإقراض متوسطة المدى اليوم الجمعة، وهو ما يتجاوز مبلغ 650 مليار يوان المستحقة هذا الشهر.
وعلق“ميشيل لام” الخبير الاقتصادي لدى“سوسيتيه جنرال” لوكالة“بلومبرج” قائلاً: يبدو أن بنك الشعب الصيني لا يزال يمنح الأولوية لاستقرار الصرف الأجنبي.
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