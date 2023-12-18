الصين تضخ سيولة قياسية بقيمة 112 مليار دولار في النظام المصرفي

MENAFN - Al-Borsa News) ضخ البنك المركزي الصيني سيولة نقدية قياسية في النظام المصرفي، مع تعزيز دعمه للاقتصاد، في ظل الانتعاش الهش مع تراجع سوق الإسكان وضعف الطلب.

وقدم بنك الشعب الصيني للمصارف التجارية صافي 800 مليار يوان (112 مليار دولار) من خلال القروض لأجل عام واحد، مع الحفاظ على معدل الفائدة على التمويل دون تغيير.

موضوعاتأسعار النفط ترتفع وتتجه نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر صعود الأسهم اليابانية رغم استمرار انكماش النشاط الصناعي موجة البرد تجتاح معظم أنحاء الصين وتغلق الطرق السريعة

كما ضخ البنك المركزي 1.45 تريليون يوان من خلال آلية الإقراض متوسطة المدى اليوم الجمعة، وهو ما يتجاوز مبلغ 650 مليار يوان المستحقة هذا الشهر.

وعلق“ميشيل لام” الخبير الاقتصادي لدى“سوسيتيه جنرال” لوكالة“بلومبرج” قائلاً: يبدو أن بنك الشعب الصيني لا يزال يمنح الأولوية لاستقرار الصرف الأجنبي.

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