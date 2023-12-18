أسعار النفط ترتفع وتتجه نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع، بدعم من تفاؤل الأسواق بإعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن احتمال خفض الفائدة ثلاث مرات العام القادم، الأمر الذي ساهم في تعزيز مستويات السيولة في الأسواق.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.21% إلى 76.77 دولار للبرميل.

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وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.15% إلى 71.69 دولار للبرميل، ويتجه كلا العقدين نحو تحقيق أول مكاسب لهما منذ أكتوبر الماضي.

وقال“كليفن وونج” محلل الأسواق لدى“أواندا” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن أسعار النفط ربما تشهد بعض الارتفاع بفعل عوامل الطلب نتيجة تحسن ظروف السيولة بعد تحول نبرة الفيدرالي الأمريكي تجاه سياسة التشديد النقدي.

وأوضح التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية الذي صدر أمس، أنه من المتوقع نمو الاستهلاك العالمي من النفط بمعدل مليون برميل يومياً في عام 2024 بزيادة 130 ألف برميل يومياً عن التقديرات السابقة، وهو ما يعادل تقريباً نصف المعدل المتوقع من قبل منظمة“أوبك” البالغ 2.25 مليون برميل يومياً، وذلك بسبب ضعف نمو الاقتصاديات الرئيسية حول العالم وفق تقديرات الوكالة.

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