أسعار النفط ترتفع وتتجه نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع، بدعم من تفاؤل الأسواق بإعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن احتمال خفض الفائدة ثلاث مرات العام القادم، الأمر الذي ساهم في تعزيز مستويات السيولة في الأسواق.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.21% إلى 76.77 دولار للبرميل.
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وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.15% إلى 71.69 دولار للبرميل، ويتجه كلا العقدين نحو تحقيق أول مكاسب لهما منذ أكتوبر الماضي.
وقال“كليفن وونج” محلل الأسواق لدى“أواندا” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن أسعار النفط ربما تشهد بعض الارتفاع بفعل عوامل الطلب نتيجة تحسن ظروف السيولة بعد تحول نبرة الفيدرالي الأمريكي تجاه سياسة التشديد النقدي.
وأوضح التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية الذي صدر أمس، أنه من المتوقع نمو الاستهلاك العالمي من النفط بمعدل مليون برميل يومياً في عام 2024 بزيادة 130 ألف برميل يومياً عن التقديرات السابقة، وهو ما يعادل تقريباً نصف المعدل المتوقع من قبل منظمة“أوبك” البالغ 2.25 مليون برميل يومياً، وذلك بسبب ضعف نمو الاقتصاديات الرئيسية حول العالم وفق تقديرات الوكالة.
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