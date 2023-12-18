قناة بنما تزيد عدد السفن العابرة بدءاً من يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت هيئة قناة بنما، التي تعاني من الجفاف منذ أشهر، زيادة عدد السفن التي يسمح لها بالمرور خلالها بشكل يومي ابتداءً من يناير المقبل، وذلك بفضل هطول أمطار أفضل من المتوقع في نوفمبر الماضي.
قالت هيئة القناة في بيان إنها ستسمح بمرور 24 سفينة عبر القناة يومياً، ارتفاعاً من 22 سفينة حالياً.
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أدت ظاهرة“إل نينو” الشديدة إلى انخفاض هطول الأمطار في المنطقة، مما قلص مستويات المياه في القناة.
أجبر هذا الوضع شركات الشحن على تحديد ما إذا كان عليها الانتظار في الطابور لأيام أو أسابيع، أو دفع ملايين الدولارات لتخطي طابور الانتظار، أو الإبحار على امتداد قارة بأكملها بعيداً في الأطراف الجنوبية لأفريقيا وأميركا الجنوبية.
انخفض هطول الأمطار في منطقة القناة إلى مستوى قياسي في أكتوبر، مما دفع السلطات إلى تقييد حركة المرور خلالها لأول مرة. ولا تزال مستويات بحيرة“غاتون”، التي تشكّل امتداداً رئيسياً للقناة وتوفر المياه العذبة لخلجانها، أقل من المستويات المتوقعة.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614409
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