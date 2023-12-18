قناة بنما تزيد عدد السفن العابرة بدءاً من يناير

MENAFN - Al-Borsa News) قررت هيئة قناة بنما، التي تعاني من الجفاف منذ أشهر، زيادة عدد السفن التي يسمح لها بالمرور خلالها بشكل يومي ابتداءً من يناير المقبل، وذلك بفضل هطول أمطار أفضل من المتوقع في نوفمبر الماضي.

قالت هيئة القناة في بيان إنها ستسمح بمرور 24 سفينة عبر القناة يومياً، ارتفاعاً من 22 سفينة حالياً.

موضوعاتصادرات صناعات التكنولوجيا فى كوريا الجنوبية ترتفع 7% في نوفمبر طوكيو غاز اليابانية تشتري روككليف الأمريكية بـ2.7 مليار دولار زاخاروفا: الاتحاد الأوروبي يُلحق بنفسه الضرر بعقوباته الجديدة ضد روسيا

أدت ظاهرة“إل نينو” الشديدة إلى انخفاض هطول الأمطار في المنطقة، مما قلص مستويات المياه في القناة.

أجبر هذا الوضع شركات الشحن على تحديد ما إذا كان عليها الانتظار في الطابور لأيام أو أسابيع، أو دفع ملايين الدولارات لتخطي طابور الانتظار، أو الإبحار على امتداد قارة بأكملها بعيداً في الأطراف الجنوبية لأفريقيا وأميركا الجنوبية.

انخفض هطول الأمطار في منطقة القناة إلى مستوى قياسي في أكتوبر، مما دفع السلطات إلى تقييد حركة المرور خلالها لأول مرة. ولا تزال مستويات بحيرة“غاتون”، التي تشكّل امتداداً رئيسياً للقناة وتوفر المياه العذبة لخلجانها، أقل من المستويات المتوقعة.

المصدر: