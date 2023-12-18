الري تراجع موقف معدات إدارة الأزمات والتعامل مع الأمطار الغزيرة

MENAFN - Al-Borsa News) التوجيه بتفعيل قاعدة بيانات المعدات بالوزارة وإمدادها المستمر بأحدث البيانات الاعتماد على التشغيل الذاتي باستخدام معدات الوزارة.. ودراسة إجراءات التحفيز المادى لسائقى المعدات صيانة وإحلال محطات الرفع الخاصة بالنقاط الساخنة بالشبكة.. والتنسيق مع شركات الكهرباء لضمان توفير التغذية الكهربائية للمحطات متابعة مستمرة لمخرات السيول والأودية الطبيعية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ وتجهيز مراكز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات.

وكذلك مراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة لها، ومتابعة جاهزية محطات الرفع ومراكز الطوارئ التابعة لكل من هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، وأيضاً متابعة موقف الإستعدادات الحالية للتعامل مع فترة الأمطار الغزيرة والسيول.

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وخلال الاجتماع، تم استعراض الحالة الفنية للمعدات التابعة للوزارة بإجمالى ٥٦٥ معدة تتنوع بين (حفارات – لوادر – أوناش – بلدوزارات – قلابات – كساحات – صنادل وغيرها)، واستعراض موقف المعدات التابعة لجهات الوزارة (مصلحة الري – هيئة الصرف – مصلحة الميكانيكا والكهرباء).

ووجه الدكتور سويلم بتفعيل قاعدة بيانات المعدات بالوزارة وإمدادها المستمر بأحدث البيانات لتمكين متخذى القرار من تحقيق الاستفادة المثلى بكل المعدات، كما وجه بزيادة الاعتماد على التشغيل الذاتي من خلال إستخدام المعدات التابعة للوزارة، ودراسة إجراءات التحفيز المادى لسائقى المعدات وخريجي برامج التدريب التحويلي من العاملين بأجهزة الوزارة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض إمكانيات مراكز الطوارئ التابعة لهيئة الصرف بعدد (٣) مراكز طوارئ (شرق الدلتا بالزقازيق – غرب الدلتا بدمنهور – مصر الوسطى بالمنيا)، وإمكانيات مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء فى (مريوط – الوادي – أم صابر – أبو سكين – سيناء – كوم أمبو) والتى تخدم الخمس الأولى، منها محافظات الوجه البحري بينما يخدم مركز كوم أمبو محافظات الوجه القبلي مع التخطيط لإنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي.

وأكد الدكتور سويلم قيام الوزارة بالتنسيق بشكل دائم مع كل الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية للاستفادة بإمكانيات المعدات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة لاستخدامها في حالات الأزمات والطوارئ، مع العمل على توفير التمويل اللازم لرفع كفاءة المعدات الموجودة ببعض المحافظات مع وضع جدول زمنى لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة.

وأشار إلى حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات خاصة بالنقاط الساخنة بشبكة الترع والمصارف لضمان قدرتها على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الرى والصرف وغيرها من الاستخدامات، والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ، والتنسيق مع شركات الكهرباء لضمان توفير التغذية الكهربائية للمحطات بالشكل الذى يسمح بعملها فى كافة الأحوال خاصة خلال فترات الطوارئ.

وأكد استمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والأودية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول، مع التأكيد على الدور الهام لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلى) التى تتواجد بها هذه المخرات والأودية الطبيعية فى إزالة كل أشكال التعديات الواقعة عليها والتحقق من إجراء التطهيرات اللازمة للبرابخ أسفل الطرق وخطوط السكك الحديدية، بهدف الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق قد ينتج عنها إزدحامات مائية وغرق الأراضى المحيطة بالمخرات، بالإضافة لإستمرار أجهزة الوزارة فى متابعة منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح سواء المنفذة بالفعل أو الجارى تنفيذها حالياً.