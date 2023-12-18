“الزراعة” تنفى ذبح سلالات دواجن مصرية نادرة بحجة عدم توافر الأعلاف

MENAFN - Al-Borsa News) نفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي الاخبار التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي بشأن قيام مركز البحوث الزراعية بذبح بعض سلالات الدواجن المصرية النادرة بحجة عدم توافر الأعلاف.

وقال الدكتور محمد الشافعي مدير معهد الانتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية إن الاخبار المتداولة في هذا الشأن عارية تماما عن الصحة.

موضوعات“تجارية القاهرة”: زيادة الصادرات رفعت أسعار البصل في السوق المحلي “التموين” تستهدف شراء 60 ألف طن أرز أبيض هندى من خلال“ممارسة” 40 مليون دولار واردات مصر من الرنجة النرويجية فى 11 شهرا

وأضاف أن دور المعهد الأساسي هو الحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية ومن ضمنها سلالات الدواجن، حيث يمتلك المعهد 14 سلالة محلية كلها يتم الحفاظ عليها في 8 محطات تابعة للمعهد حيث تعمل كقطعان بحثية يتم إجراء التجارب عليها لتحسينها وراثيا وانتاجيا ثم توزيعها على القطاع الداجني الريفي وكل سلالة يتم وضعها في أكثر من محطة بحثية للحفاظ عليها في حالة ظهور أمراض وبائية.

وأكد“الشافعي” أنه يتم توفير كل وسائل الرعاية لهذه القطعان من اعلاف وتحصينات ونظم إسكان بما يتناسب مع كل سلالة خاصة وان هذه السلالات تتميز بانخفاض احتياجاتها الغذائية لتناسب القطاع الريفي ولتقليل تكلفة إنتاج الدجاج والبيض مؤكدًا أن المعهد لا يقوم بذبح السلالات نهائيا لأنها تستخدم في تحسين الإنتاج كما ان ذبحها يعتبر خسارة اقتصادية فادحة بالاضافة الى ان المعهد ليس جهة منتجة للحوم الدجاج التجارية.

وتناشد وزارة الزراعة كل وسائل الإعلام المُختلفة ومُـرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.