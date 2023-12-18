المركزي الروسي يرفع الفائدة إلى 16% لمواجهة التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسية في محاولة لمواجهة تسارع التضخم، الذي أشار الرئيس“فلاديمير بوتين” إلى احتمالية ارتفاعه إلى 8% هذا العام.

وقرر البنك المركزي الجمعة رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 16%، كما كان متوقعًا، ما يعني رفع البنك لتكاليف الاقتراض للاجتماع الخامس على التوالي

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وأوضح البيان الصادر عن البنك لتفسير القرار: الضغوط التضخمية الحالية تظل مرتفعة، من المتوقع أن يقترب التضخم هذا العام من مدى يتراوح بين 7% إلى 7.5%.

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