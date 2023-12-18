المركزي الروسي يرفع الفائدة إلى 16% لمواجهة التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسية في محاولة لمواجهة تسارع التضخم، الذي أشار الرئيس“فلاديمير بوتين” إلى احتمالية ارتفاعه إلى 8% هذا العام.
وقرر البنك المركزي الجمعة رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 16%، كما كان متوقعًا، ما يعني رفع البنك لتكاليف الاقتراض للاجتماع الخامس على التوالي
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وأوضح البيان الصادر عن البنك لتفسير القرار: الضغوط التضخمية الحالية تظل مرتفعة، من المتوقع أن يقترب التضخم هذا العام من مدى يتراوح بين 7% إلى 7.5%.
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