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المركزي الروسي يرفع الفائدة إلى 16% لمواجهة التضخم

12/18/2023 1:25:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسية في محاولة لمواجهة تسارع التضخم، الذي أشار الرئيس“فلاديمير بوتين” إلى احتمالية ارتفاعه إلى 8% هذا العام.

وقرر البنك المركزي الجمعة رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 16%، كما كان متوقعًا، ما يعني رفع البنك لتكاليف الاقتراض للاجتماع الخامس على التوالي

موضوعات متعلقة قناة بنما تزيد عدد السفن العابرة بدءاً من يناير صادرات صناعات التكنولوجيا فى كوريا الجنوبية ترتفع 7% في نوفمبر طوكيو غاز اليابانية تشتري روككليف الأمريكية بـ2.7 مليار دولار

وأوضح البيان الصادر عن البنك لتفسير القرار: الضغوط التضخمية الحالية تظل مرتفعة، من المتوقع أن يقترب التضخم هذا العام من مدى يتراوح بين 7% إلى 7.5%.

أرقام

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