مليون يورو لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال فى مصر

اختتمت المرحلة النهائية لمشروع الاتحاد الأوروبى للأنظمة المدمجة والإلكترونيات، الذى نظمته جمعية اتصال بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين متخصصين فى مجال التكنولوجيا وأبرزهم شركة سيمنز وشركة برايت سكايز وجمعية أسيتا بالإسكندرية وجمعية الدلتا بالمنصورة.

يأتى المشروع ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التطور التكنولوجى والابتكار فى مجال الأنظمة المدمجة والإلكترونيات، وتشجيع التعاون الفعّال بين القطاع الخاص والحكومى وبعض الجهات الدولية المانحة بهدف تدشين 3 مراكز للتميز للأنظمة المدمجة والإلكترونيات EEECOE باستثمارات أكثر من مليون يورو فى الإسكندرية وأسيوط والدقهلية.

موضوعات((الصحة)) تنتهى من ميكنة 4667 مكتب صحة في 27 محافظة رئيس البريد يبحث مع سفير سريلانكا التعاون المشترك “سيمنز” توسع أعمالها في التكنولوجيات المتقدمة بمصر

وقد قام المشروع بتقديم عدد من الأنشطة الهامة أبرزها حملات التوعية والتدريب فى أكثر من 15 محافظة على مستوى مصر حيث تم تدريب 1000 شخص سواء بالتدريب عبر الإنترنت أو التدريب بصورته التقليدية للطلبة وحديثى التخرج.

كما تم عقد 9 معسكرات للأفكار بواقع ثلاثة معسكرات فى كل محافظة وتم تجهيز معامل فى كل مقر للإلكترونيات والتصنيع الرقمى ومعمل خاص بالذكاء الاصطناعى، وخلال فترة المنحة تم احتضان 15 شركة ناشئة حصلت على دعم بقيمة 10 آلاف يورو لكل شركة وتم تدشين مسرعة أعمال تم فيها دعم 3 شركات بقيمة 50 ألف يورو لكل شركة.

وأكد المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، أن المنحة التى حصلت عليها“اتصال” تأتى فى إطار برنامج الاتحاد الأوروبى“الابتكار من أجل النمو الشامل وخلق فرص العمل” وتعتبر هذه المنحة فرصة لتطوير بيئة ريادة الأعمال والتى ستدعم إمكانات التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر وقطاعاتها الخاصة.

وتابع: يهدف مشروع“مراكز التميز المصرية للإلكترونيات والنظم المدمجة” إلى زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال الوصول إلى خدمات تطوير الابتكار، تعزيز القدرات البحثية، والخبرة الفنية، وتمويل الأنشطة التمكينية للابتكار فى جميع المحافظات المصرية مع التركيز بشكل خاص على المناطق النائية.

وقال المهندس هشام عرفة، الرئيس التنفيذى لشركة برايت سكايز مصر، إن الشركة تتطلع إلى مواصلة التعاون البناء وتبادل الخبرات فى المستقبل بالتعاون مع كل أطراف المبادرة التى تقودها جمعية اتصال.

وأضاف:“نحن ملتزمون بالمساهمة فى تطوير التكنولوجيا وتعزيز التفاعل الإيجابى بين الشركات والمؤسسات فى هذا القطاع الحيوى حيث كنا نستهدف من المشروع تدشين 3 مراكز للأنظمة المدمجة والذكاء الاصطناعى لمساعدة الشركات المصرية حيث قامت برايت سكايز بالمساعدة فى بناء معمل تدريب متخصص لأنظمة الذكاء الاصطناعى بهدف مساعدة الجامعات المصرية فى الربط بين الصناعة واحتياجات سوق العمل”.