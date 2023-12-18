مليون يورو لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تدشين 3 مراكز للتميز للأنظمة المدمجة والإلكترونيات فى الإسكندرية وأسيوط والدقهلية
اختتمت المرحلة النهائية لمشروع الاتحاد الأوروبى للأنظمة المدمجة والإلكترونيات، الذى نظمته جمعية اتصال بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين متخصصين فى مجال التكنولوجيا وأبرزهم شركة سيمنز وشركة برايت سكايز وجمعية أسيتا بالإسكندرية وجمعية الدلتا بالمنصورة.
يأتى المشروع ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التطور التكنولوجى والابتكار فى مجال الأنظمة المدمجة والإلكترونيات، وتشجيع التعاون الفعّال بين القطاع الخاص والحكومى وبعض الجهات الدولية المانحة بهدف تدشين 3 مراكز للتميز للأنظمة المدمجة والإلكترونيات EEECOE باستثمارات أكثر من مليون يورو فى الإسكندرية وأسيوط والدقهلية.
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وقد قام المشروع بتقديم عدد من الأنشطة الهامة أبرزها حملات التوعية والتدريب فى أكثر من 15 محافظة على مستوى مصر حيث تم تدريب 1000 شخص سواء بالتدريب عبر الإنترنت أو التدريب بصورته التقليدية للطلبة وحديثى التخرج.
كما تم عقد 9 معسكرات للأفكار بواقع ثلاثة معسكرات فى كل محافظة وتم تجهيز معامل فى كل مقر للإلكترونيات والتصنيع الرقمى ومعمل خاص بالذكاء الاصطناعى، وخلال فترة المنحة تم احتضان 15 شركة ناشئة حصلت على دعم بقيمة 10 آلاف يورو لكل شركة وتم تدشين مسرعة أعمال تم فيها دعم 3 شركات بقيمة 50 ألف يورو لكل شركة.
وأكد المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، أن المنحة التى حصلت عليها“اتصال” تأتى فى إطار برنامج الاتحاد الأوروبى“الابتكار من أجل النمو الشامل وخلق فرص العمل” وتعتبر هذه المنحة فرصة لتطوير بيئة ريادة الأعمال والتى ستدعم إمكانات التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر وقطاعاتها الخاصة.
وتابع: يهدف مشروع“مراكز التميز المصرية للإلكترونيات والنظم المدمجة” إلى زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال الوصول إلى خدمات تطوير الابتكار، تعزيز القدرات البحثية، والخبرة الفنية، وتمويل الأنشطة التمكينية للابتكار فى جميع المحافظات المصرية مع التركيز بشكل خاص على المناطق النائية.
وقال المهندس هشام عرفة، الرئيس التنفيذى لشركة برايت سكايز مصر، إن الشركة تتطلع إلى مواصلة التعاون البناء وتبادل الخبرات فى المستقبل بالتعاون مع كل أطراف المبادرة التى تقودها جمعية اتصال.
وأضاف:“نحن ملتزمون بالمساهمة فى تطوير التكنولوجيا وتعزيز التفاعل الإيجابى بين الشركات والمؤسسات فى هذا القطاع الحيوى حيث كنا نستهدف من المشروع تدشين 3 مراكز للأنظمة المدمجة والذكاء الاصطناعى لمساعدة الشركات المصرية حيث قامت برايت سكايز بالمساعدة فى بناء معمل تدريب متخصص لأنظمة الذكاء الاصطناعى بهدف مساعدة الجامعات المصرية فى الربط بين الصناعة واحتياجات سوق العمل”.
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