انخفاض فائدة الرهن العقاري الأمريكي لأدنى مستوياتها منذ أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت فائدة الرهن العقاري الأمريكي دون 7% للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، الأمر الذي من شأنه تحقيق بعض الارتياح للمتعاملين في سوق الإسكان الذي عانى كثيرًا هذا العام من ارتفاع التكاليف.
وقالت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك” في بيان الخميس، إن متوسط سعر الفائدة على القرض الثابت لأجل 30 عامًا بلغ 6.95% هذا الأسبوع، انخفاضًا من 7.03% في الأسبوع الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أغسطس.
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وتراجعت تكاليف الاقتراض لمدة سبعة أسابيع متتالية، لتدفع أسعار الفائدة بعيدًا عن مستواها المرتفع والذي بلغ 7.79% في أواخر أكتوبر.
يوم الأربعاء، أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ثابتًا، وتوقع سلسلة من إجراءات خفضه في العام المقبل، وهي توقعات أدت إلى تراجع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.
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