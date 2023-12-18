Monday, 18 December 2023 11:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض فائدة الرهن العقاري الأمريكي لأدنى مستوياتها منذ أغسطس

12/18/2023 1:25:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت فائدة الرهن العقاري الأمريكي دون 7% للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، الأمر الذي من شأنه تحقيق بعض الارتياح للمتعاملين في سوق الإسكان الذي عانى كثيرًا هذا العام من ارتفاع التكاليف.

وقالت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك” في بيان الخميس، إن متوسط سعر الفائدة على القرض الثابت لأجل 30 عامًا بلغ 6.95% هذا الأسبوع، انخفاضًا من 7.03% في الأسبوع الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أغسطس.

موضوعات متعلقة قناة بنما تزيد عدد السفن العابرة بدءاً من يناير صادرات صناعات التكنولوجيا فى كوريا الجنوبية ترتفع 7% في نوفمبر طوكيو غاز اليابانية تشتري روككليف الأمريكية بـ2.7 مليار دولار

وتراجعت تكاليف الاقتراض لمدة سبعة أسابيع متتالية، لتدفع أسعار الفائدة بعيدًا عن مستواها المرتفع والذي بلغ 7.79% في أواخر أكتوبر.

يوم الأربعاء، أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ثابتًا، وتوقع سلسلة من إجراءات خفضه في العام المقبل، وهي توقعات أدت إلى تراجع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.

أرقام

MENAFN18122023000202011048ID1107614403

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث