انخفاض فائدة الرهن العقاري الأمريكي لأدنى مستوياتها منذ أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت فائدة الرهن العقاري الأمريكي دون 7% للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، الأمر الذي من شأنه تحقيق بعض الارتياح للمتعاملين في سوق الإسكان الذي عانى كثيرًا هذا العام من ارتفاع التكاليف.

وقالت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك” في بيان الخميس، إن متوسط سعر الفائدة على القرض الثابت لأجل 30 عامًا بلغ 6.95% هذا الأسبوع، انخفاضًا من 7.03% في الأسبوع الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أغسطس.

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وتراجعت تكاليف الاقتراض لمدة سبعة أسابيع متتالية، لتدفع أسعار الفائدة بعيدًا عن مستواها المرتفع والذي بلغ 7.79% في أواخر أكتوبر.

يوم الأربعاء، أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ثابتًا، وتوقع سلسلة من إجراءات خفضه في العام المقبل، وهي توقعات أدت إلى تراجع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.

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