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النفط العراقية تعلن إنتاج زيت الوقود بطاقة 50 ألف برميل يومياً في مصافي الجنوب

12/18/2023 1:25:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن وكيل وزارة النفط لشئون التصفية العراقي حامد يونس اليوم السبت نجاح تشغيل وحدة التكرير الرابعة في شركة مصافي الجنوب والمباشرة بإنتاج زيت الوقود بطاقة 50 ألف برميل باليوم.

وقال وكيل الوزارة العراقي – في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) – إن“هذه المشاريع تحققت بجهود وطنية، وبفضل دعم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والمتابعة الحثيثة لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، التي تترجم ما جاء في البرنامج الحكومي على أرض الواقع”، مؤكداً، أن“هذا الإنجاز يعد مفخرة لقطاع التصفية والقطاع النفطي بشكل عام”.

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وأضاف أن“هذا الإنجاز تحقق بالجهد الوطني، مثمناً ومشيداً بالجهود المخلصة للعاملين في شركة مصافي الجنوب والجهات الساندة معها من القطاع النفطي، حيث تم إكمال أعمال الآلات الدقيقة وتنصيب منظومة DCS ومنظومة ESD”، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية من خلال تنفيذ عدد من المصافي الاستثمارية، وزيادة عدد الوحدات الإنتاجية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الحاجة المحلية وإيقاف الاستيراد دعماً للاقتصاد العراقي.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614402

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