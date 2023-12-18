النفط العراقية تعلن إنتاج زيت الوقود بطاقة 50 ألف برميل يومياً في مصافي الجنوب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن وكيل وزارة النفط لشئون التصفية العراقي حامد يونس اليوم السبت نجاح تشغيل وحدة التكرير الرابعة في شركة مصافي الجنوب والمباشرة بإنتاج زيت الوقود بطاقة 50 ألف برميل باليوم.
وقال وكيل الوزارة العراقي – في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) – إن“هذه المشاريع تحققت بجهود وطنية، وبفضل دعم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والمتابعة الحثيثة لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، التي تترجم ما جاء في البرنامج الحكومي على أرض الواقع”، مؤكداً، أن“هذا الإنجاز يعد مفخرة لقطاع التصفية والقطاع النفطي بشكل عام”.
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وأضاف أن“هذا الإنجاز تحقق بالجهد الوطني، مثمناً ومشيداً بالجهود المخلصة للعاملين في شركة مصافي الجنوب والجهات الساندة معها من القطاع النفطي، حيث تم إكمال أعمال الآلات الدقيقة وتنصيب منظومة DCS ومنظومة ESD”، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية من خلال تنفيذ عدد من المصافي الاستثمارية، وزيادة عدد الوحدات الإنتاجية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الحاجة المحلية وإيقاف الاستيراد دعماً للاقتصاد العراقي.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614402
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