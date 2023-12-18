36 مليون جنيه زيادة برأس المال المدفوع لـثروة للتأمين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس إدارة شركة ثروة للتأمين – إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة- على زيادة رأس المال المدفوع إلى 136 مليون جنيه، بزيادة نسبتها 36% مقارنة برأس المال قبل الزيادة.
وقال أحمد خليفة ، العضو المنتدب للشركة ثروة أن الزيادة الجديدة في رأس المال المدفوع البالغ قيمتها 36 مليون جنيه ، تم تمويلها بالكامل من الأرباح المُرحلة.
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أضاف خليفة فى بيان للشركة إن زيادة رأس المال تأتى كخطوة ضمن استراتيجية ثروة للتأمين لخدمة التوسعات المستقبلية على المستويين الفني والجغرافي؛ فضلا عن دعم ملاءتها المالية لتعزيز كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها العملاء.
أشار خليفة إلى أنه من المقرر أن تشهد القاعدة الرأسمالية زيادات جديدة الفترة المقبلة ، ليس فقط للتوافق مع مشروع قانون التأمين الموحد بعد إقراره ، ولكن لرغبة الشركة في البدء في إجراءات التصنيف الائتماني.
وقال خليفة فى تصريحات لـ”البورصة” نشرتها مؤخرًا إن الشركة تخطط للوصول برأسمالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه خلال العام المقبل مقابل 100 مليون جنيه حاليًا.
ونوه إلى إنه من المقرر ضخ الزيادة الجديدة برأسمال الشركة على مرحلتين؛ تم اعتماد جزء منها خلال الجمعية العمومية الأخيرة للشركة المشاركة إليها وبقيمة 36 مليون جنيه وفقا للبيان، ومن المقرر استكمال باقى الزيادة خلال النصف الأول من العام المقبل.
من جهته، قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة إن موافقة مجلس إدارة شركة ثروة على زيادة رأسمالها المدفوع رغم الظروف الاقتصادية الصعبة؛تعكس نجاح الشركة في السوق المصرية.
ولفت زعتر إلى أن زيادة رأس المال لا تخدم فقط التوسعات المستقبلية، بل تُعد ضمانًة لعملاء الشركة، وتؤكد التزام ثروة للتأمين بالتنافس وتحسين الخدمات، مؤكدًا رغبة الشركة في أن تكون ضمن اللاعبين الكبار في السوق في السنوات المقبلة.
يذكر أن“ثروة للتأمين” تستهدف الوصول بمحفظة الأقساط التأمينية إلى 750 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.
وضاعفت الشركة محفظة أقساطها خلال 4 مراكز مالية منذ بداية نشاطها بالسوق فى 2019، لتسجل نحو 619.2 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى مقابل 179 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020، فيما بلغ عدد عملائها 50 ألف عميل من الشركات والأفراد حاليًا.
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