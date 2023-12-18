36 مليون جنيه زيادة برأس المال المدفوع لـثروة للتأمين

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة شركة ثروة للتأمين – إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة- على زيادة رأس المال المدفوع إلى 136 مليون جنيه، بزيادة نسبتها 36% مقارنة برأس المال قبل الزيادة.

وقال أحمد خليفة ، العضو المنتدب للشركة ثروة أن الزيادة الجديدة في رأس المال المدفوع البالغ قيمتها 36 مليون جنيه ، تم تمويلها بالكامل من الأرباح المُرحلة.

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أضاف خليفة فى بيان للشركة إن زيادة رأس المال تأتى كخطوة ضمن استراتيجية ثروة للتأمين لخدمة التوسعات المستقبلية على المستويين الفني والجغرافي؛ فضلا عن دعم ملاءتها المالية لتعزيز كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها العملاء.

أشار خليفة إلى أنه من المقرر أن تشهد القاعدة الرأسمالية زيادات جديدة الفترة المقبلة ، ليس فقط للتوافق مع مشروع قانون التأمين الموحد بعد إقراره ، ولكن لرغبة الشركة في البدء في إجراءات التصنيف الائتماني.

وقال خليفة فى تصريحات لـ”البورصة” نشرتها مؤخرًا إن الشركة تخطط للوصول برأسمالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه خلال العام المقبل مقابل 100 مليون جنيه حاليًا.

ونوه إلى إنه من المقرر ضخ الزيادة الجديدة برأسمال الشركة على مرحلتين؛ تم اعتماد جزء منها خلال الجمعية العمومية الأخيرة للشركة المشاركة إليها وبقيمة 36 مليون جنيه وفقا للبيان، ومن المقرر استكمال باقى الزيادة خلال النصف الأول من العام المقبل.

من جهته، قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة إن موافقة مجلس إدارة شركة ثروة على زيادة رأسمالها المدفوع رغم الظروف الاقتصادية الصعبة؛تعكس نجاح الشركة في السوق المصرية.

ولفت زعتر إلى أن زيادة رأس المال لا تخدم فقط التوسعات المستقبلية، بل تُعد ضمانًة لعملاء الشركة، وتؤكد التزام ثروة للتأمين بالتنافس وتحسين الخدمات، مؤكدًا رغبة الشركة في أن تكون ضمن اللاعبين الكبار في السوق في السنوات المقبلة.

يذكر أن“ثروة للتأمين” تستهدف الوصول بمحفظة الأقساط التأمينية إلى 750 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.

وضاعفت الشركة محفظة أقساطها خلال 4 مراكز مالية منذ بداية نشاطها بالسوق فى 2019، لتسجل نحو 619.2 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى مقابل 179 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020، فيما بلغ عدد عملائها 50 ألف عميل من الشركات والأفراد حاليًا.