مراكز بحوث ترفع القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصلات

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت بحوث“نعيم لتداول الأوراق المالية” القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للاتصالات، بناء على احتمالية تخارج الشركة كليا من حصتها فى شركة“فودافون مصر” البالغة 45% مقابل مبلغ متوقع 1.1 مليار دولار، مع توصيات بشراء السهم، فى آخر تقرير صادر لها بتاريخ 13 ديسمبر 2023.

وأضافت نعيم أن وضع القيمة العادلة جاء أيضا بناء على احتمالية انخفاض قيمة الجنيه، فى عام 2024، بجانب الزيادة المحتملة بنسبة 10% فى أعداد مستخدمى الهواتف المحمولة وشبكات الإنترنت، على أن تكون نسبة الزيادة فى الإيرادات بنسبة 18.3% سنويا، وأن ترتفع ربحية السهم الواحد بنسبة 19.5% سنويا.

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واعتمدت“النعيم” على نموذج التدفق النقدى المخصوم، باحتساب الوسيط الوزنى لتكلفة رأس المال ليتراوح ما بين 20.5% إلى 32.5%، استخدمت أيضا طريقة المضاعفات الربحية، ومقارنتها بكل القطاعات المعنية بها أنشطة الشركة، واضعة فى الحسبان حصة الشركة فى“فودافون مصر”

وأشارت البحوث إلى أن الشركة تنتفع من التوسعات المتوقعة فى قطاع الاتصالات، من خلال أبراج شبكات المحمول ووصلات الإنترنت، بالإضافة إلى العقود التى وقعتها الشركة لبناء خطوط اتصالات فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن 50% من خطوط الإنترنت لم يتم توصليها بوصلات الفايبر، ويتوقع أن يدر عوائد ربحية على الشركة خلال السنوات القادمة.

من ناحية أخرى يتأثر السهم سلبيا بانخفاض قيمة الجنيه، إذ أن 90% من ديون الشركة بالعملة الأجنبية، بجانب التأثر السلبى على عمليات الاستيراد، حيث إن معظم الأدوات والأجهزة التى تستخدمها الشركة مستوردة، وتستورد الشركة نحو 45% من مكونات شبكة المحمول، بالإضافة إلى صعوبة الشركة فى الحصول على حصة سوقية كبيرة فى سوق التليفون المحمول.

وأضافت البحوث أن الشركة تواجه بعض المعوقات للحصول على حصة سوقية أكبر فى سوق التليفون المحمول، نظرا لقوة المنافسة التى تواجهها الشركة فى هذا القطاع، وامتلاك العديد من العملاء خطوط محمول بالفعل، كما أن متوسط الدخل من المستخدم الواحد يعد مبلغا ضئيلا بقيمة 31 جنيها، مقابل مبلغ 73 جنيها متوسط دخل المستخدم الواحد لخدمات”فودافون مصر”.

ورجحت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، فى يوليو الماضى، أن جهاز قطر للاستثمار من المقرر أن ينفذ عملية الاستحواذ على حصة الشركة المصرية للاتصالات فى شركة فودافون مصر التى تبلغ نحو 45%.

وأوضحت المصادر، أن المفاوضات ما زالت جارية، وكان من المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة فى سبتمبر الماضى، فور الاتفاق على نسبة نهائية للاستحواذ، حيث يهدف الجهاز لاختراق السوق المصرية فى قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات التى يستهدف الاستثمار بها وفقًا لسياسته الاستثمارية التى تركز على القطاعات الواعدة مثل الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والسياحة والترفيه

وكانت بحوث“العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية”، قد حددت القيمة العادلة للسهم عند 37.4 جنيه، عندما كانت القيمة السوقية له تعادل نحو 24.2 جنيه بتاريخ يونيو من العام الحالى، مع توصيات بشراء السهم.

وجاءت تلك التوصيات مدفوعة بالنتائج التى حققتها الشركة فى الربع الأول من العام، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 48% على أساس سنوى، وتوقعت بحوث“العربى الأفريقي” أن تكون قيمة الزيادة السنوية فى إيرادات الشركة بنسبة 6%، وعلى أن يرتفع هامش الربح ليصل إلى 86%.

وكشفت الشركة، فى بيان صادر لها للبورصة المصرية خلال ديسمبر الحالى، أنها اعتمدت موازنة العام المقبل 2024، وتتوقع نمو إجمالي إيراداتها خلال العام المقبل بنسبة ثنائية متوسطة، كما تتوقع زيادة في إيراداتها الدولية بالعملات الأجنبية لدعم موقفها المالي والتحوط من التغيرات في أسعار العملات الأجنبية.

وبحسب بحوث مباشر لتداول الأوراق المالية فإن سهم“المصرية للاتصالات” يتداول عند مضاعف ربحية قيمته 5.4 مرة لآخر 12 شهرًا، ومضاعف قيمة دفترية قدره 1.3 مرة، بالمقارنة مع متوسط مضاعف ربحية يبلغ 5.1 مرة ومتوسط مضاعف قيمة دفترية يبلغ 0.7 مرة خلال الثلاث سنوات الماضية.

وكشفت بحوث“مباشر”، أن“المصرية للاتصالات” سجلت انخفاضا فى صافى الربع الثالث من العام الحالى بنسبة 15% على أساس ربع سنوى، و3% على أساس سنوى، وذلك بسبب انخفاض إيرادات الشركة ومجمل الربح، والزيادة بنسبة 14% على أساس ربع سنوى فى مخصصات خسائر الائتمان، والارتفاع بنسبة 23% على أساس ربع سنوى، و9% سنويا، فى صافى مصروفات التمويل، لتصل إلى 1.39 مليار جنيه.

وأضافت البحوث أن الشركة حققت نموا فى قاعدة العملاء، حيث وصل عدد مشتركي الهاتف الثابت إلى 12.4 مليون مشترك، ممثلا زيادة سنوية قدرها 9%، وارتفع عدد مشتركي الإنترنت الثابت بنسبة 8% على أساس سنوى، ليصل إلى 9.3 مليون مشترك، ووصل عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى 12.5 مليون مشترك، بزيادة سنوية نسبتها 6%.

وحققت“المصرية للاتصالات” خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالى، صافي الربح بقيمة 9.1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة، وذلك بفضل التحسن فى الأداء التشغيلي وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3.4 مليار جنيه.



