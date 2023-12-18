عز العرب تطلق ألفا روميو تونالى بسعر يصل إلى 2.6 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مجموعة عز العرب، وكيل ألفا روميو الرسمى فى مصر، عن طرح السيارة“ألفا روميو تونالى” SUV متعددة الاستخدامات فى السوق المصرى.
وتتوفر السيارة من خلال فئتين، حيث سجلت الفئة الأولى TI نحو 2.4 مليون جنيه، بينما وصل سعر الفئة الثانية Veloce إلى 2.6 مليون جنيه.
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وقد زودت ألفا روميو تونالى SUV بمحرك قوى سعة 2000 سى سى بقوة 268 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكى 9 سرعات، كما تتمتع بنظام أمان يشمل كشف النقاط العمياء مع كشف العوائق العرضية، وكاميرا 360 درجة، ورادارات وقوف السيارات 360 درجة، ومساعدات الصيانة، والتحكم فى السرعة، والكبح الذاتى للطوارئ، والكشف عن حالة إرهاق السائق.
كما تأتى السيارة بـ6 ألوان مختلفة هى الأحمر، الأسود، الأبيض، الأزرق، الأخضر والرمادى.
وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عز العرب، إن المجموعة تحرص على متابعة كل ما هو جديد فى عالم السيارات، ومسايرة السوق العالمى وكل ما يتم طرحه، لتلبية طموحات العملاء.
وقال جورج سليمان، المدير العام لعلامة ألفا روميو فى مجموعة عز العرب للسيارات:“نستهدف تقديم منتجات وخدمات جديدة خلال الفترة المقبلة على صعيد المبيعات وخدمات ما بعد البيع، ونطمح فى التوسع بالعلامة التجارية الإيطالية فى مصر”.
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