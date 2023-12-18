عز العرب تطلق ألفا روميو تونالى بسعر يصل إلى 2.6 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجموعة عز العرب، وكيل ألفا روميو الرسمى فى مصر، عن طرح السيارة“ألفا روميو تونالى” SUV متعددة الاستخدامات فى السوق المصرى.

وتتوفر السيارة من خلال فئتين، حيث سجلت الفئة الأولى TI نحو 2.4 مليون جنيه، بينما وصل سعر الفئة الثانية Veloce إلى 2.6 مليون جنيه.

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وقد زودت ألفا روميو تونالى SUV بمحرك قوى سعة 2000 سى سى بقوة 268 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكى 9 سرعات، كما تتمتع بنظام أمان يشمل كشف النقاط العمياء مع كشف العوائق العرضية، وكاميرا 360 درجة، ورادارات وقوف السيارات 360 درجة، ومساعدات الصيانة، والتحكم فى السرعة، والكبح الذاتى للطوارئ، والكشف عن حالة إرهاق السائق.

كما تأتى السيارة بـ6 ألوان مختلفة هى الأحمر، الأسود، الأبيض، الأزرق، الأخضر والرمادى.

وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عز العرب، إن المجموعة تحرص على متابعة كل ما هو جديد فى عالم السيارات، ومسايرة السوق العالمى وكل ما يتم طرحه، لتلبية طموحات العملاء.

وقال جورج سليمان، المدير العام لعلامة ألفا روميو فى مجموعة عز العرب للسيارات:“نستهدف تقديم منتجات وخدمات جديدة خلال الفترة المقبلة على صعيد المبيعات وخدمات ما بعد البيع، ونطمح فى التوسع بالعلامة التجارية الإيطالية فى مصر”.