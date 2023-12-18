هل تعرقل ((ضريبة الأرباح الرأسمالية)) الصعود القياسى للبورصة ؟

توقع خبراء سوق المال، أن يتسبب أول تطبيق لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية، بنهاية العام الحالى، في حالة من القلق لدى المتعاملين بالبورصة تحديدًا، نظرًا لعدم قيام المستثمرين من قبل بتقديم نماذج إقرارات ضريبية عن التعاملات بالسوق.

لكن من المتوقع أن تقوم شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، بتقليل الأعباء عن المتعاملين للقيام بدور احتساب وتحصيل الضريبة وتقديم كشوف الحسابات لمصلحة الضرائب، نيابة عن المستثمرين.

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قال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن ترقب أول تنفيذ لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية تسبب فى تعطيل صعود السوق خلال شهر ديسمبر الجارى، موضحًا أن شعور المستثمرين بأنه سيكون عليهم تقديم إقرارات ضريبية بشكل منفرد يؤدى لنفور المستثمرين من السوق.

وطالب شركة”مصر للمقاصة” بأن تصدر لكل مستثمر كشف حساب موضح به كافة التفاصيل، وتحديدًا نسبة تكلفة الهامش وتكاليف شركات الوساطة، وأن يتم توجيه الكشف لمصلحة الضرائب مباشرة دون تحميل المستثمر أى أعباء.

ذكر أن سهولة آلية تقديم الإقرار الضريبى سيكون لها مردود إيجابى خلال العام المقبل – إذا طبقت -.

أضاف أن سوق الأسهم يمر بفترة ذهبية حاليًا باعتباره أفضل وعاء استثمارى متاح، مقارنة بالأوعية الادخارية البنكية“شهادات الاستثمار” والذهب والعقارات.

رجح استمرار الاستثمار فى الأسهم فى العام المقبل، كأفضل وسيلة يمكن التحوط بها حال انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة فى الوقت نفسه.

أكد أن معدلات التضخم وصلت للذروة خلال عام 2023 بالقرب من معدل 40%، ومن المرجح أن تستقر قليلًا خلال مطلع العام الجديد وأن تبدأ بعد ذلك فى تراجع تدريجى.

فيما قال محمد فاروق مسعود، عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إن الشركة ستكون جهة الاحتساب والتحصيل فيما يخص ضريبة الأرباح الرأسمالية، دون وجود تدخل يتطلب حضور المستثمر أو تقديمه الإقرار الضريبى.

أكد أن ذلك سيتم مع نهاية الشهر الجارى، وأن التعديلات النهائية الخاصة باحتساب تكلفة الفرصة البديلة ستجعل قيمة الضريبة منخفضة ولن تؤثر على صافى الربح المحقق للمستثمرين فى العام الجارى تحديدًا، بالنظر إلى معدلات الربحية المرتفعة فى ظل ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة فاقت 70% على أساس سنوى.

ذكر أن الأسهم أصبحت أداة استثمار شائعة ومجربة بين أغلب المتعاملين فى أدوات الاستثمار المختلفة، فهى حققت ربحا أكبر من الاستثمار فى الذهب على سبيل المثال خلال 2023، مرجحًا استمرار ذلك خلال العام المقبل، مع استهداف الحكومة محاربة التضخم بشكل رئيسى، وتوقعات استقرار سعر الصرف.

توقع أن تقود أسهم قطاعات البتروكيماويات والسلع الاستهلاكية وتحديدًا الأغذية والإلكترونيات، صعود مؤشرات السوق خلال العام المقبل.

كان مجلس الوزراء، أقر العام الماضى، بصفة نهائية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار فى البورصة المصرية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة.

تضمنت التعديلات فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% فقط مع الأخذ فى الاعتبار الخسائر المتراكمة عن 3 سنوات سابقة وتكلفة الفرصة البديلة المقدرة بسعر الإقراض والخصم من البنك المركزى المصرى، وهو ما يوفر عدالة ضريبة بين المتعاملين فى السوق وأصحاب الودائع، وتخفف بدرجة كبيرة من العبء الضريبي، لاسيما أن صافى الأرباح فقط يخضع للضريبة.

وتوقع محمد عياد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات، أن يستمر حجم الزخم بالسوق مرتفعًا، وزيادة إقبال المستثمرين على الدخول بسوق الأسهم، مشيرًا إلى أنه حال حدوث تراجع فى الفرق بين سعر الدولار أمام الجنيه فى السوقين الرسمى والموازى سيدفع عودة قوية للأجانب بالسوق.

أضاف أن تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم، من الطبيعى أن يليه ارتباك مؤقت فى السوق، لكنه سيليه استقرار واطمئنان حال تطبيقها بشكل سلس، بدون تحميل المستثمر أعباء وتكاليف إضافية.

أكد أن الشركات التى تمتلك أنشطة تصديرية مثل البتروكيماويات سيستمر أدائها إيجابيا خلال العام المقبل، متوقعًا أن يشهد السوق طروحات جديدة من القطاع ذاته خلال 2024.