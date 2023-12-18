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اليابان تعد ترتيبات نهائية لتخصيص ميزانية دفاع قياسية بـ54 مليار دولار لعام 2024

12/18/2023 1:25:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت مصادر حكومية يابانية، اليوم السبت أن اليابان تتخذ الترتيبات النهائية لتخصيص ميزانية دفاع قياسية قدرها 7.7 تريليون ين (54 مليار دولار) للعام المالي 2024.

وقالت المصادر وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الميزانية الجديدة هي جزء من خطة مكثفة لتعزيز الجيش بالأسلحة وسط بيئة أمنية إقليمية شديدة.

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ويشمل هذا الرقم – الذي يتجاوز بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 6.8 تريليون ين في الميزانية الأولية للسنة المالية الحالية حتى مارس – نفقات الصواريخ المحلية طويلة المدى، كجزء من خطة الحكومة لاكتساب القدرات اللازمة لضرب أراضي العدو.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107614396

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