اليابان تعد ترتيبات نهائية لتخصيص ميزانية دفاع قياسية بـ54 مليار دولار لعام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت مصادر حكومية يابانية، اليوم السبت أن اليابان تتخذ الترتيبات النهائية لتخصيص ميزانية دفاع قياسية قدرها 7.7 تريليون ين (54 مليار دولار) للعام المالي 2024.
وقالت المصادر وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الميزانية الجديدة هي جزء من خطة مكثفة لتعزيز الجيش بالأسلحة وسط بيئة أمنية إقليمية شديدة.
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ويشمل هذا الرقم – الذي يتجاوز بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 6.8 تريليون ين في الميزانية الأولية للسنة المالية الحالية حتى مارس – نفقات الصواريخ المحلية طويلة المدى، كجزء من خطة الحكومة لاكتساب القدرات اللازمة لضرب أراضي العدو.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107614396
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