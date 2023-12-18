ألمانيا: 106 ملايين يورو مساعدات لقطاع غزة منذ أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت ألمانيا عن تخصيص 106 ملايين يورو مساعدات للأراضى الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الماضى.
وقالت السفارة الألمانية فى بيان، إن ألمانيا تعد أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية منذ عدة سنوات، وقد قامت بزيادة حجم دعمها في الأسابيع الأخيرة إلى أكثر من الضعف.
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وأوضح البيان، أن إجمالي المساعدات المقدمة للأراضي الفلسطينية بلغ 179 مليون يورو في عام 2023، وبهذا الدعم الألماني تقوم المنظمات الشريكة مثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) وبرنامج الأغذية العالمي والصليب الأحمر الألماني بتوفير المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الطبية ومنتجات النظافة إلى غزة للتخفيف من معاناة السكان.
ومن المقرر أن تهبط المزيد من رحلات المساعدات الألمانية في العريش خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفى سياق متصل، تسلمت وزارة الصحة والسكان المصرية طائرة تابعة للجيش الألمانى تضم معدات طبية عالية الجودة مثل حاضنات الأطفال المبتسرين وأجهزة تنفس صناعي وشاشات مراقبة حالة المرضى.
وقال فرانك هارتمان السفير الألمانى، إن هذه الشحنة عبارة عن شحنة إنسانية مقدمة من الحكومة الاتحادية الألمانية، وتم تسليمها إلى الدكتور محمد حساني نائب وزير الصحة وذلك فور وصول الطائرة إلى مطار القاهرة.
وأشار هارتمان إلى أن تلك الشحنة سيتم استخدامها في المستشفيات المصرية المجهزة لاستقبال المدنيين الفلسطينيين المصابين من غزة وستساعد الطاقم الطبي هناك على إنقاذ الأرواح.
محمد
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