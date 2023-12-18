ألمانيا: 106 ملايين يورو مساعدات لقطاع غزة منذ أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت ألمانيا عن تخصيص 106 ملايين يورو مساعدات للأراضى الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الماضى.

وقالت السفارة الألمانية فى بيان، إن ألمانيا تعد أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية منذ عدة سنوات، وقد قامت بزيادة حجم دعمها في الأسابيع الأخيرة إلى أكثر من الضعف.

موضوعاتS&P: إثيوبيا تواجه تعثراً انتقائياً عن سداد سندات رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد: سنجد حلا لمساعدة أوكرانيا رئيسة المركزي التركي: نقترب من ختام إجراءات التقشف النقدي

وأوضح البيان، أن إجمالي المساعدات المقدمة للأراضي الفلسطينية بلغ 179 مليون يورو في عام 2023، وبهذا الدعم الألماني تقوم المنظمات الشريكة مثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) وبرنامج الأغذية العالمي والصليب الأحمر الألماني بتوفير المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الطبية ومنتجات النظافة إلى غزة للتخفيف من معاناة السكان.

ومن المقرر أن تهبط المزيد من رحلات المساعدات الألمانية في العريش خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفى سياق متصل، تسلمت وزارة الصحة والسكان المصرية طائرة تابعة للجيش الألمانى تضم معدات طبية عالية الجودة مثل حاضنات الأطفال المبتسرين وأجهزة تنفس صناعي وشاشات مراقبة حالة المرضى.

وقال فرانك هارتمان السفير الألمانى، إن هذه الشحنة عبارة عن شحنة إنسانية مقدمة من الحكومة الاتحادية الألمانية، وتم تسليمها إلى الدكتور محمد حساني نائب وزير الصحة وذلك فور وصول الطائرة إلى مطار القاهرة.

وأشار هارتمان إلى أن تلك الشحنة سيتم استخدامها في المستشفيات المصرية المجهزة لاستقبال المدنيين الفلسطينيين المصابين من غزة وستساعد الطاقم الطبي هناك على إنقاذ الأرواح.

محمد